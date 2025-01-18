Все заявления Трампа о блокировке TikTok

Судьба TikTok теперь оказалась в руках избранного президента Дональда Трампа после того, как Верховный суд утвердил запрет на популярное приложение для видео в пятницу. Администрация Байдена объявила, что не будет применять запрет, который должен был вступить в силу в воскресенье, 19 января, за день до инаугурации Трампа.

«Решение Верховного суда было ожидаемо, и все должны его уважать», — заявил Трамп в сентябрьском сообщении на платформе Truth Social. «Мое решение по TikTok будет принято в ближайшем будущем, но мне необходимо время, чтобы разобраться в ситуации».

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Ранее Трамп обратился в Верховный суд с просьбой отложить введение запрета, чтобы его Администрация могла искать «политическое разрешение». Однако нынешняя позиция президента-избранника по TikTok отличается от его взгляда на эту тему в 2020 году, когда он стремился запретить TikTok. В декабре 2020 года федеральный судья блокировал этот запрет. «Вы знаете, у меня теплое чувство к TikTok, потому что я победил молодежь с перевесом в 34 пункта, и есть те, кто утверждает, что TikTok в этом помог», — сказал Трамп на предвыборной пресс-конференции в декабре.

США начали исследование TikTok в 2019 году, через два года после того, как китайская компания ByteDance приобрела Musical.ly, которой позднее стал TikTok.

Запрет последовал после того, как президент Джо Байден подписал двухпартийный закон, который требует от материнской компании TikTok ByteDance продать свое приложение или столкнуться с запретом в США из-за опасений в плане национальной безопасности, учитывая связи приложения с Китаем. Во время аргументов в Верховном суде юрисконсульт Министерства юстиции Элизабет Прелогар заявила, что Китай мог бы собирать данные американских пользователей, которые затем могли бы быть использованы для преследования, вербовки и шпионажа против Соединенных Штатов. ByteDance заявила, что не будет продавать TikTok, утверждая, что закон нарушает право компании и 170 миллионов американских пользователей на свободу слова в соответствии с Первой поправкой.

В своем решении суд заявил, что, хотя TikTok предоставляет уникальную и разнообразную платформу для самовыражения, взаимодействия и формирования сообщества для более чем 170 миллионов американцев, Конгресс пришел к выводу, что для решения обоснованных проблем национальной безопасности, связанных с практикой сбора данных и отношениями с зарубежным противником, необходимо продать приложение.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в пятницу заявила, что, учитывая сроки введения запрета, «меры по выполнению закона просто должны перейти к следующей Администрации, которая вступает в должность в понедельник».

Ранее в пятницу Трамп объявил, что говорил с президентом Китая Си Цзиньпином, и они обсудили TikTok, а также другие темы. «Президент Си и я сделаем все возможное, чтобы сделать этот мир более мирным и безопасным», — сказал он.

Переговоры о будущем платформы социального медиа, по-видимому, продолжаются. В декабре Трамп встречался с генеральным директором TikTok Шоу Чев. Хотя решение Верховного суда не совпало с ожиданиями руководства TikTok, Чев все же поблагодарил Трампа за его «готовность работать с нами над решением, которое позволит сохранить доступ TikTok в США». В видео, опубликованном после решения Верховного суда в пятницу, он сообщил, что контент Трампа на платформе уже получил более 60 миллиардов просмотров. Чев также добавил, что компания продолжает прилагать все усилия, чтобы приложение оставалось доступным для своих пользователей в США.

«TikTok сам по себе является фантастической платформой», — сказал Майк Уолтц, кандидат Трампа на пост советника по национальной безопасности, в эфире Fox News Special Report с Бретом Баером в среду. «Мы найдем способ сохранить его и защитить данные пользователей».

Источник: Time