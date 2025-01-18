Стоит ли вкладываться в L-Mount? | Подкаст PetaPixel

Leica L-байонет был разработан в 2014 году. Альянс L-mount сформировался в 2018 году. С тех пор камеры с таким байонетом выпускались регулярно, но их количество, учитывая количество участвующих компаний, не впечатляет – особенно для фотографов, снимающих в основном на фото.

Недавно была анонсирована Leica SL3-S, которая не кажется лучшим вложением денег, превышая даже типичные ожидания от камер Leica. Возникает вопрос: если вы новичок в беззеркальной фотографии и думаете о вложениях в систему, стоит ли выбирать L-mount в сравнении с альтернативами? Если нет, то почему? Чего не хватает? Этим вопросам посвятили своё внимание Крис Никколлс, Джордан Дрейк и я.

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Источник: PetaPixel