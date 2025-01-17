Новый альбом ремиксов саундтрека Unreal Tournament: эксклюзивный доступ к трём трекам

Турнирный Реванш: Переиздание саундтрека Unreal Tournament

Переиздание Unreal Tournament Remixed выйдет 24 января

Содержит 27 переработанных треков из саундтрека Unreal Tournament

Эксклюзивное предварительное прослушивание трех композиций доступно ниже

Unreal Tournament остается одной из самых знаковых и влиятельных игр в жанре шутеров от первого лица (FPS) более 25 лет с момента своего выхода. Теперь её оригинальные композиторы — Александр Брендон, Михаэль Ван Дэн Бос, Петер Хайба, Эндрю Сега и Дэн Гардопеэ — возвращаются, чтобы создать новый альбом ремиксов, вдохнув новую жизнь в классический саундтрек.

Переиздание под названием Tournament Rematch: Unreal Tournament Remixed выходит 24 января и будет доступно на крупных музыкальных платформах, таких как Spotify, Tidal, YouTube Music и Apple Music. Вышедший от лейбла Materia Collective, альбом будет также доступен на виниле и кассетах, которые можно уже предзаказать.

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С менее чем неделей до релиза у нас есть эксклюзивный доступ к трем трекам — включая ремикс на легендарную тему из меню игры. Вы можете послушать их ниже.

Первый трек — ‘Title’, — это переработанная тема из заглавного меню Unreal Tournament. «Это, наряду с основным меню, считается главной темой Unreal Tournament и даже была использована в одном из эпизодов ‘Secret Level’ на Amazon Prime», — рассказывает композитор Александр Брендон. «Эта музыка звучит в момент, когда мир Unreal Tournament открывается голосом Лани Минеллы».

Второй трек — ‘Forgone Destruction’, из популярной многопользовательской карты Facing Worlds. «Эта композиция Михаэля Ван Дэн Боса была частью одной из самых известных карт в Unreal Tournament: Facing Worlds», — поясняет Брендон. «Две башни, соединенные мостами в космическом пространстве. Невообразимо атмосферно и запоминающе».

Третий трек — ‘Go Down’, был частью карты Deck 16, где проходили ожесточенные сражения. По словам Брендона, это «один из самых известных треков, который был переработан в последующих гоночных турнирах Unreal Tournament». Его популярность объясняется тем, что Deck 16 была «возможно, одной из самых частоколенных и быстрых карт, к которой игроки постоянно возвращались!»

Если вам интересно, какие еще композиции вошли в альбом, вы можете ознакомиться с полным списком треков ниже. (И да, в списке действительно два раза встречается трек ‘Go Down’ — это не ошибка!)

Полный список треков:

Title

Menu

Skyward Fire

Foregone Destruction

Go Down

Go Down

Colossus

Super Fist

Mechanism 8

Skyward Fire

Razorback

Enigma

Botpack#9

Three Wheels Turning

Kharismatraon

Underworld II

Phantom

Lock

Ending / Hall of Champions

Mission Landing

Run

Organic

Into the Darkness

Botpack#10

Fire Breather

The Course

Mechanism

Даже спустя годы, Unreal Tournament остается актуальной. Хотя игра недоступна в современных магазинах ПК, издательство Epic Games поддерживает многочисленные фанатские проекты, которые распространяют версии Unreal Gold, Unreal Tournament и Unreal 2: The Awakening в формате freeware.

Источник: TechRadar