Новый альбом ремиксов саундтрека Unreal Tournament: эксклюзивный доступ к трём трекам

Турнирный Реванш: Переиздание саундтрека Unreal Tournament
- Переиздание Unreal Tournament Remixed выйдет 24 января
- Содержит 27 переработанных треков из саундтрека Unreal Tournament
- Эксклюзивное предварительное прослушивание трех композиций доступно ниже
Unreal Tournament остается одной из самых знаковых и влиятельных игр в жанре шутеров от первого лица (FPS) более 25 лет с момента своего выхода. Теперь её оригинальные композиторы — Александр Брендон, Михаэль Ван Дэн Бос, Петер Хайба, Эндрю Сега и Дэн Гардопеэ — возвращаются, чтобы создать новый альбом ремиксов, вдохнув новую жизнь в классический саундтрек.
Переиздание под названием Tournament Rematch: Unreal Tournament Remixed выходит 24 января и будет доступно на крупных музыкальных платформах, таких как Spotify, Tidal, YouTube Music и Apple Music. Вышедший от лейбла Materia Collective, альбом будет также доступен на виниле и кассетах, которые можно уже предзаказать.
С менее чем неделей до релиза у нас есть эксклюзивный доступ к трем трекам — включая ремикс на легендарную тему из меню игры. Вы можете послушать их ниже.
Первый трек — ‘Title’, — это переработанная тема из заглавного меню Unreal Tournament. «Это, наряду с основным меню, считается главной темой Unreal Tournament и даже была использована в одном из эпизодов ‘Secret Level’ на Amazon Prime», — рассказывает композитор Александр Брендон. «Эта музыка звучит в момент, когда мир Unreal Tournament открывается голосом Лани Минеллы».
Второй трек — ‘Forgone Destruction’, из популярной многопользовательской карты Facing Worlds. «Эта композиция Михаэля Ван Дэн Боса была частью одной из самых известных карт в Unreal Tournament: Facing Worlds», — поясняет Брендон. «Две башни, соединенные мостами в космическом пространстве. Невообразимо атмосферно и запоминающе».
Третий трек — ‘Go Down’, был частью карты Deck 16, где проходили ожесточенные сражения. По словам Брендона, это «один из самых известных треков, который был переработан в последующих гоночных турнирах Unreal Tournament». Его популярность объясняется тем, что Deck 16 была «возможно, одной из самых частоколенных и быстрых карт, к которой игроки постоянно возвращались!»
Если вам интересно, какие еще композиции вошли в альбом, вы можете ознакомиться с полным списком треков ниже. (И да, в списке действительно два раза встречается трек ‘Go Down’ — это не ошибка!)
Полный список треков:
- Title
- Menu
- Skyward Fire
- Foregone Destruction
- Go Down
- Go Down
- Colossus
- Super Fist
- Mechanism 8
- Skyward Fire
- Razorback
- Enigma
- Botpack#9
- Three Wheels Turning
- Kharismatraon
- Underworld II
- Phantom
- Lock
- Ending / Hall of Champions
- Mission Landing
- Run
- Organic
- Into the Darkness
- Botpack#10
- Fire Breather
- The Course
- Mechanism
Даже спустя годы, Unreal Tournament остается актуальной. Хотя игра недоступна в современных магазинах ПК, издательство Epic Games поддерживает многочисленные фанатские проекты, которые распространяют версии Unreal Gold, Unreal Tournament и Unreal 2: The Awakening в формате freeware.
Источник: TechRadar