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Новый альбом ремиксов саундтрека Unreal Tournament: эксклюзивный доступ к трём трекам

17.01.2025
Новый альбом ремиксов саундтрека Unreal Tournament: эксклюзивный доступ к трём трекам Новый альбом ремиксов саундтрека Unreal Tournament: эксклюзивный доступ к трём трекам

Турнирный Реванш: Переиздание саундтрека Unreal Tournament

  • Переиздание Unreal Tournament Remixed выйдет 24 января
  • Содержит 27 переработанных треков из саундтрека Unreal Tournament
  • Эксклюзивное предварительное прослушивание трех композиций доступно ниже

Unreal Tournament остается одной из самых знаковых и влиятельных игр в жанре шутеров от первого лица (FPS) более 25 лет с момента своего выхода. Теперь её оригинальные композиторы — Александр Брендон, Михаэль Ван Дэн Бос, Петер Хайба, Эндрю Сега и Дэн Гардопеэ — возвращаются, чтобы создать новый альбом ремиксов, вдохнув новую жизнь в классический саундтрек.

Переиздание под названием Tournament Rematch: Unreal Tournament Remixed выходит 24 января и будет доступно на крупных музыкальных платформах, таких как Spotify, Tidal, YouTube Music и Apple Music. Вышедший от лейбла Materia Collective, альбом будет также доступен на виниле и кассетах, которые можно уже предзаказать.

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С менее чем неделей до релиза у нас есть эксклюзивный доступ к трем трекам — включая ремикс на легендарную тему из меню игры. Вы можете послушать их ниже.

Первый трек — ‘Title’, — это переработанная тема из заглавного меню Unreal Tournament. «Это, наряду с основным меню, считается главной темой Unreal Tournament и даже была использована в одном из эпизодов ‘Secret Level’ на Amazon Prime», — рассказывает композитор Александр Брендон. «Эта музыка звучит в момент, когда мир Unreal Tournament открывается голосом Лани Минеллы».

Второй трек — ‘Forgone Destruction’, из популярной многопользовательской карты Facing Worlds. «Эта композиция Михаэля Ван Дэн Боса была частью одной из самых известных карт в Unreal Tournament: Facing Worlds», — поясняет Брендон. «Две башни, соединенные мостами в космическом пространстве. Невообразимо атмосферно и запоминающе».

Третий трек — ‘Go Down’, был частью карты Deck 16, где проходили ожесточенные сражения. По словам Брендона, это «один из самых известных треков, который был переработан в последующих гоночных турнирах Unreal Tournament». Его популярность объясняется тем, что Deck 16 была «возможно, одной из самых частоколенных и быстрых карт, к которой игроки постоянно возвращались!»

Если вам интересно, какие еще композиции вошли в альбом, вы можете ознакомиться с полным списком треков ниже. (И да, в списке действительно два раза встречается трек ‘Go Down’ — это не ошибка!)

Полный список треков:

  • Title
  • Menu
  • Skyward Fire
  • Foregone Destruction
  • Go Down
  • Go Down
  • Colossus
  • Super Fist
  • Mechanism 8
  • Skyward Fire
  • Razorback
  • Enigma
  • Botpack#9
  • Three Wheels Turning
  • Kharismatraon
  • Underworld II
  • Phantom
  • Lock
  • Ending / Hall of Champions
  • Mission Landing
  • Run
  • Organic
  • Into the Darkness
  • Botpack#10
  • Fire Breather
  • The Course
  • Mechanism

Даже спустя годы, Unreal Tournament остается актуальной. Хотя игра недоступна в современных магазинах ПК, издательство Epic Games поддерживает многочисленные фанатские проекты, которые распространяют версии Unreal Gold, Unreal Tournament и Unreal 2: The Awakening в формате freeware.

Источник: TechRadar

ПульсХаб
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