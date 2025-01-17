Законодатели призывают Meta, Apple, Google и другие компании объясниться по поводу крупных пожертвований Трампу.

Сенаторы Элизабет Уоррен (демократ, Массачусетс) и Майкл Беннет (демократ, Колорадо) оказывают давление на крупные технологические компании, требуя от них объяснить свои мотивы финансирования инаугурационного фонда избранного президента Дональда Трампа. В письмах, адресованных таким компаниям, как Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft, OpenAI и Uber, законодатели выражают озабоченность тем, что взносы компаний могут быть сделаны с целью «избежать надзора, ограничить регулирование и получить благосклонность».

За последние несколько недель компании Google, Microsoft, Apple (где генеральным директором является Тим Кук), Meta, Amazon, а также генеральный директор OpenAI Сэм Альтман пожертвовали по 1 миллиону долларов в инаугурационный фонд Трампа. Такую же сумму внесли Uber и его генеральный директор Дара Хосровшахи. Многие из руководителей этих компаний уже встречались с Трампом, а генеральный директор Meta, Марк Цукерберг, даже организует для нового президента инаугурационный прием, как сообщает издание The New York Times.

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Эти значительные пожертвования превышают те суммы, которые компании выделяли на инаугурацию президента Джо Байдена в 2021 году. Согласно данным Федеральной избирательной комиссии, Uber выделила на мероприятие 1 миллион долларов, Microsoft — 500 тысяч долларов, Google — 337,500 долларов, а Amazon — 276,509 долларов. Apple внесла лишь 43,200 долларов на инаугурацию Байдена, в то время как Meta и OpenAI вообще не делали взносов.

В своих письмах сенаторы Уоррен и Беннет обращают внимание на регуляторное давление, которое администрация Байдена оказывает на крупные технологические компании. «У вас есть ясный и прямой интерес в получении благ от новой администрации: ваша компания и многие другие крупные технологические доноры уже подвергаются федеральным расследованиям и регулированию», — пишут они. «Эти пожертвования вызывают вопросы о коррупции и влиянии корпоративных денег на администрацию Трампа, и Конгресс и общественность заслуживают ответов».

Президент Джо Байден в своем прощальном обращении на этой неделе поддержал эти опасения, отметив, что особенно обеспокоен «возможным возникновением техно-промышленного комплекса, который может представлять реальные угрозы для нашей страны».

Сенаторы Уоррен и Беннет задали Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, и Uber несколько вопросов касательно их «мотивации» сделать взносы, а также «когда и при каких обстоятельствах» было принято решение о пожертвовании. Они требуют ответа от компаний до 30 января.

Источник: TheVerge