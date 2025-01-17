Южнокорейской криптобирже Upbit грозит приостановление деятельности из-за нарушений правил KYC.

Южнокорейская криптовалютная биржа Upbit под угрозой санкций

Крупнейшая криптовалютная биржа Южной Кореи, Upbit, сталкивается с серьезными регуляторными проблемами. Её обвиняют в нарушении обязательств по принципу «Знай своего клиента» (KYC), что может повлечь за собой приостановление регистрации новых пользователей на шесть месяцев.

Проверка финансовым регулятором

По данным местного издания Naver, Финансовая разведывательная служба (FIU), входящая в состав Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи, выпустила уведомление о приостановке деятельности биржи. Это решение было принято после проверки процесса продления лицензии Upbit.

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Проблемы с KYC

Согласно отчету, регулятор выявил от 500 000 до 700 000 случаев ненадлежащей проверки KYC. Эти нарушения могут привести к штрафам на общую сумму $34,3 миллиарда, а по закону о специальных финансовых операциях штраф за каждое нарушение может составить до $68 600.

Кроме того, власти утверждают, что Upbit нарушила законодательство, запрещающее транзакции с незарегистрированными иностранными криптосервисами. Представитель FIU отметил, что такие действия демонстрируют стремление восстановить порядок и справедливость в мире криптовалют.

Последствия для Upbit

Ограничения затронут лишь регистрацию новых пользователей, однако репутационные и финансовые последствия могут быть гораздо серьезнее. Согласно данным CoinGecko, Upbit контролирует более 70% объема криптоторговли в Южной Корее, при этом ежедневный объем сделок в 2024 году превышал $7 миллиардов.

Продление лицензии компании все еще находится на рассмотрении, и наложение санкций может создать дополнительные сложности для её будущей работы. FIU планирует вынести окончательное решение 21 января, после того как Upbit предоставит свои аргументы 20 января.

Ужесточение регулирования

Это дисциплинарное действие указывает на более жесткий подход к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в криптовалютной сфере. Закон о защите пользователей виртуальных активов, вступивший в силу в июле 2024 года, уже изменил ландшафт соблюдения норм, вынуждая биржи соответствовать более строгим требованиям.

Криптовалютная отрасль внимательно следит за развитием ситуации, опасаясь, что случай с Upbit может стать прецедентом для более жестких мер в отношении других компаний. Этот конфликт всплыл на фоне инцидента 2017 года, когда в результате взлома Bithumb, еще одной крупной южнокорейской биржи, были скомпрометированы 31 000 учетных записей пользователей.

С тех пор регуляторы Южной Кореи усилили контроль над криптобизнесом, что видно на примере данного судебного разбирательства. Промышленность ожидает окончательное решение FIU, которое определит будущее Upbit и направление регулирования криптоиндустрии в Южной Корее.

Источник: Financemagnates