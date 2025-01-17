Xiaomi установит новый стандарт батарей в 2025 году: конкуренты должны учесть опыт

Потенциальный смартфон Xiaomi может получить мощную батарею

Xiaomi планирует выпустить смартфон с батареей, сопоставимой по объему с двумя iPhone 16.

Ожидается, что этот смартфон выйдет под брендом Redmi.

Samsung также может внедрить схожую технологию в будущей линейке Galaxy S26.

Новые слухи о мощной батарее Xiaomi

По последним слухам, компания Xiaomi разрабатывает новый смартфон с аккумулятором на 7500 мАч, который, как предполагается, будет выпущен под брендом Redmi. Информацию об этом опубликовал известный инсайдер Digital Chat Station на Weibo, где уточняется, что Xiaomi уже тестирует новую батарею для одной из своих подсерий.

Разработка аккумуляторов нового поколения

Скорее всего, такая емкая батарея будет основана на технологии кремний-углерод, которая позволяет добиться большей плотности энергии по сравнению с классическими литиевыми аккумуляторами. Сейчас такие батареи все еще устанавливаются на iPhone 16, Samsung Galaxy S24 и Google Pixel 9, мощность которых существенно ниже — от 3561 мАч до 4700 мАч.

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Влияние на время работы

Хотя технические характеристики батареи важны, на реальное время работы смартфона влияют и другие факторы, такие как эффективность чипсета, разрешение и яркость дисплея, а также теплоотвод. Например, Apple достигает хороших показателей автономности благодаря оптимизации своей продукции.

Текущие тренды и технологии

В 2024 году многие китайские производители начали оснащать свои флагманские устройства аккумуляторами с кремний-углеродной основой, как, например, Oppo Find X8 Pro и OnePlus 13. Хотя Redmi обычно не выпускает флагманские устройства, телефоны среднего класса все же получают продвинутые функции, как это было с недавно выпущенным Redmi Note 14 Pro Plus, который обладает батареей на 6200 мАч и поддерживает зарядку мощностью 90 Вт.

Возвращение «долгожителей»

Ранее рынок уже видел модели телефонов с акцентом на батарею, такие как устройства с сверхемкими батареями от Energizer. Однако аккумулятор на 7500 мАч станет самым вместительным среди стандартных смартфонов. Увеличение емкости и эффективности батарей — весьма положительная для пользователей разработка, которая также может способствовать экологически чистому потреблению энергии благодаря снижению частоты зарядок.

Возможности будущих смартфонов

Как и ожидалось, разработка таких инновационных батарей может подтолкнуть большие компании, такие как Apple, Samsung и Google, к внедрению новых технологий. На данный момент Xiaomi остается лидером в производстве премиальных устройств с впечатляющими техническими характеристиками, хотя ее доступность на рынках Европы и США ограничена. Однако в Samsung уже обсуждается возможность использования кремний-углеродных батарей в предстоящей линейке Galaxy S26.

Источник: TechRadar