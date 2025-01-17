Сможет ли Дональд Трамп предотвратить запрет TikTok в США?

Трамп выбрал представителя Флориды Майка Уолтца на должность советника по национальной безопасности. В интервью в среду Уолтц сообщил, что избранный президент рассматривает варианты для сохранения TikTok.

Уолтц сделал это заявление в ответ на вопрос ведущего Fox News Бретта Байера о статье в The Washington Post. В материале говорилось, что Трамп рассматривает возможность издания указа о приостановке действия федерального закона, который может запретить популярную платформу по всей стране к воскресенью.

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На прошлой неделе Верховный суд заслушал устные аргументы по делу, возбужденному TikTok, его китайской материнской компанией ByteDance и пользователями приложения. Судьи склонялись к поддержке закона, который требует от ByteDance продать TikTok по соображениям национальной безопасности или столкнуться с запретом на одном из крупнейших рынков.

Уолтц сказал, что если Верховный суд примет решение в пользу закона, президент Трамп останется последователен. Во-первых, TikTok — это отличная платформа, которая используется многими американцами и хорошо послужила его кампании. Во-вторых, он намерен защищать их данные.

«Он умеет заключать сделки. Не хочу забегать вперед, но мы создадим пространство для реализации этого соглашения», — добавил Уолтц.

Отдельно в среду Пэм Бонди, выбранная Трампом на должность генерального прокурора, уклонилась от ответа на вопрос в Сенате о том, будет ли она поддерживать запрет на TikTok.

Трамп изменил свою позицию по отношению к популярному приложению после попытки запретить его в первый срок своего президентства из-за опасений по поводу национальной безопасности. Во время своей предвыборной кампании в 2024 году он присоединился к TikTok, и его команда использовала платформу для связи с молодыми избирателями, особенно с мужчинами, распространяя контент, часто ориентированный на максимальный резонанс. Трамп пообещал «спасти TikTok» и отметил, что платформа помогла ему завоевать больше голосов молодежи.

Источник: Time