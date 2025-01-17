Все больше соискателей обращаются к ИИ для улучшения резюме.

Искусственный интеллект в поиске работы: новые исследования

Исследования показывают, что более половины соискателей в Великобритании применяют искусственный интеллект для улучшения своих резюме. Среди соискателей из поколения Z этот показатель еще выше.

Реклама

Рекрутеры и AI

Рекрутеры отмечают, что сильный цифровой профессиональный бренд дает кандидатам преимущество. AI-решения становятся незаменимым помощником в этом процессе, причем большинство нанимателей уже используют эти технологии для анализа резюме и отбора кандидатов.

Доверие и честность

Хотя AI активно применяется для создания и улучшения резюме, большинство менеджеров по найму считают, что соискатели должны информировать об использовании AI. Честность на собеседовании помогает оценить этические нормы и социальные навыки кандидатов.

Онлайн-присутствие и дополнительные ожидания

Современные HR команды ожидают большего от соискателей: помимо хорошего резюме, ценятся портфолио и интерактивные формы подачи. Важную роль играет и присутствие в интернете — почти каждый наниматель положительно оценивает наличие профессиональной онлайн-страницы кандидата.

Построение личного бренда

В условиях глобального дефицита навыков, кандидаты должны укреплять свои приложения и персональные бренды. Использование социальных сетей, инструментов дизайна и технологий AI помогает соискателям выделиться и построить уникальное профессиональное портфолио.

Заключение

Использование новых технологий и сильного личного бренда становится ключевым фактором успеха в поиске работы.

Источник: TechRadar