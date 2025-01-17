Как соглашение с заложниками повлияет на судьбу Нетаньяху

Перемирие и надежда

На протяжении 467 дней миллионы израильтян ждали объявления о заключении перемирия и соглашении об освобождении заложников между Израилем и ХАМАС. Согласно договоренности, 33 израильтянина, удерживаемые в Газе, будут освобождены в первой фазе, которая начнется в воскресенье и продлится 42 дня. Остальные заложники будут освобождены, если во второй фазе удастся достичь постоянного прекращения огня. Эта новость стала первым проблеском надежды за более чем 13 месяцев, после того как в декабре 2023 года завершилось короткое перемирие, когда почти половина захваченных ХАМАС заложников сумела вернуться домой.

Реакция общества

Тем не менее, вечером среды в Израиле не было фейерверков. Через два часа после появления новости, волонтеры израильской площади Заложников в Тель-Авиве—места собрания для бдений, инсталляций и демонстраций в поддержку заложников—выглядели облегченно, но напряженно. Арнон Коэн, уроженец кибуца Нахал Оз, одного из наиболее пострадавших 7 октября, описал свои чувства как смесь счастья и грусти.

Реклама

Сидя в палатке с группой своих друзей детства, сейчас уже в возрасте 40-50 лет, Коэн и его товарищи обсуждали смесь облегчения, ожидания, страха, усталости и замешательства. Они задавались вопросами: будут ли их родные среди освобожденных в первой партии заложников? Кто из заложников уже погиб? Состоится ли вторая фаза с дальнейшим освобождением? Ответы на эти вопросы пока неизвестны.

Политическая обстановка

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, возможно, должен был бы быть доволен этой новостью. После катастрофической атаки ХАМАС, произошедшей на его вахте и унёсшей жизни 1200 человек и захватывшей около 250 заложников, его общественный рейтинг значительно упал. Однако к апрелю 2024 года рейтинги начали восстанавливаться, когда Израиль и Иран обменивались ударами, а Тель-Авив нападал на Хезболлу, благодаря чему у израильтян вновь появилось чувство силы.

Тем не менее, израильское общество оставалось разгневанным из-за оставшихся в Газе заложников. Несмотря на неудачные переговоры об их освобождении, общественность всё больше обвиняла Нетаньяху в уклонении от сделки. Ежедневные бдения и демонстрации стали массовыми, а лозунги «Верните их домой» и желтые значки-поддержки стали повсеместно узнаваемыми.

Влияние на коалицию

Соглашение, объявленное в среду, должно было бы стать политической победой для Нетаньяху, но он не выглядел довольным. Сделка повторяла ту, которую ещё в мае предложила команда Байдена, и которой Нетаньяху избегал благодаря помощи ХАМАС. Пытаясь избежать сделки, он отрицал, что достиг конкретных договоренностей, выражал сомнения в её окончательности и обвинял ХАМАС в нарушении деталей. Он даже откладывал обязательное голосование правительства по этому вопросу, но в конце концов подтвердил его.

Однако коварство заключается в том, что Нетаньяху раздваивается между общественным требованием освобождения заложников и требованиями его коалиционных партнёров. Эти партнёры, включая министров из Религиозно-Сионистской и Правих Сил партий, предпочли бы продолжить конфликт, чтобы реализовать свои амбиции в Газе и на Западном берегу.

Перспективы

Трамп, имея влияние на Нетаньяху и кажущийся готовым его использовать, мог бы способствовать достижению перемирия. В случае успеха можно ожидать всплеска поддержки, когда заложники вернутся домой, но коалиционные партнёры, возможно, будут сопротивляться второй фазе сделки, которая предполагает окончание войны в Газе.

Заключение сделки создает шаткое положение для Нетаньяху, но всегда, кажется, находится выход из ситуации. Сделка остается крайне нестабильной, и каждая фаза зависит от успешности предыдущей. Все же Нетаньяху может соблазниться довести её до конца, учитывая возможные сотрудничества с Трампом, такие как нормализация отношений с Саудовской Аравией или расширение поселений.

В такой ситуации Нетаньяху мог бы извлечь выгоду, вернув заложников, укрепить свою политическую базу и продержаться до следующих выборов в 2026 году. Однако ясно одно: расчёты Нетаньяху больше сосредоточены на политической выгоде, чем на заботе о заложниках или жертвах войны.

Источник: Time