Будущее Офиса по вопросам пандемии при Белом доме под угрозой при администрации Трампа

Офис Белого дома, занимающийся подготовкой к следующей пандемии, находится в темном черно-белом коридоре здания Исполнительного офиса Эйзенхауэра. Его окна смотрят через переулок в сторону Западного крыла. В последние месяцы сотрудники офиса активно взаимодействовали с государственными и федеральными агентствами в связи c тревожным распространением птичьего гриппа в США, так как вирус перешел от кур и коров к работникам фермерских хозяйств.

Ко Дню инаугурации в понедельник большинство сотрудников офиса по делам пандемии покинут свои рабочие места. Официально известный как Офис политики подготовки и реагирования на пандемии (OPPR), он теряет более половины из 18 сотрудников, так как администрация Байдена передает обязанности администрации Трампа, не заполнившей несколько ключевых должностей по реагированию на пандемии. Политически назначенные во главе офиса — директор Пол Фридрихс и заместитель директора Никки Романик — уходят, чтобы освободить место для потенциальных назначений Трампа, а несколько из 14 постоянных сотрудников, чьи назначения в Белый дом были временными, возвращаются в свои родные агентства.

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На протяжении месяцев специалисты в области здравоохранения выражали озабоченность тем, что победа Дональда Трампа может означать для федеральной системы планирования пандемий. Его выбор на должность министра здравоохранения Роберта Ф. Кеннеди-младшего, известного своим скептицизмом к вакцинам и историей распространения ложных медицинских теорий, вызвал наибольшее внимание. Однако неопределенное будущее OPPR, который некоторые считают главной опорой федерального реагирования на пандемии, также вызывает беспокойство. Команда перехода Трампа не ответила на многочисленные запросы о комментариях по поводу своих планов на офис по делам пандемии.

Трамп ликвидировал подобный офис Белого дома после того, как стал президентом в 2017 году, и эксперты в области здравоохранения утверждали, что это повлияло на нестабильную реакцию федерального правительства в начале пандемии COVID-19 в 2020 году. В тот год, когда пандемия распространилась, Трамп утверждал, что вирус «исчезнет без вакцины» и предлагал на пресс-брифинге в Белом доме нейтрализовать вирус, вводя отбеливатель.

Первым указом Байдена на посту президента в 2021 году стало восстановление офиса, и Конгресс выделил больше ресурсов и официально назвал его Офисом политики подготовки и реагирования на пандемии. Однако, как Трамп заявил TIME в апреле, он видел этот офис как способ «распределения бюджетных средств». На вопрос, распустит ли он снова офис, если вернется в Белый дом, Трамп ответил: «Да, я, вероятно, так поступлю, потому что, как мне кажется, мы многое узнали и можем мобилизоваться».

Чиновники администрации Байдена сообщают TIME, что они обеспокоены тем, что администрация Трампа не будет вкладывать достаточно времени и усилий в предотвращение следующей пандемии. OPPR работает над координацией усилий между федеральными агентствами и государственными властями, чтобы «ничего не упустить», сказал чиновник администрации Байдена. «Отсутствие группы, сосредоточенной на этом, будет ошибкой».

По данным представителя администрации Байдена, в прошлом году стоимость работы офиса составила около 2 миллионов долларов. В прошлом году Байден призвал Конгресс выделить 6,2 миллиона долларов на увеличение штата в 2025 году. Поскольку Конгресс официально утвердил нынешнюю версию офиса, Трамп не сможет полностью ликвидировать его самостоятельно, как это было в 2018 году. Однако он может лишить его ресурсов и не назначать старших руководителей, что снизит его эффективность.

Сторонники OPPR указывают на его работу в последние месяцы, направленную на предотвращение распространения опасного штамма птичьего гриппа, впервые обнаруженного у американского крупного рогатого скота в марте. Пока что вирус в основном поражает работников, контактирующих с животными, и не проявлял признаков передачи от человека к человеку. Однако в США было зарегистрировано как минимум 66 случаев заражения вирусом, большинство из которых среди работников молочных ферм. В этом месяце Департамент здравоохранения Луизианы объявил о первой в США смерти от вируса — 65-летнем мужчине, который был заражен им от домашних птиц.

Случаи заболевания птичьим гриппом зафиксированы в нескольких штатах, и офис по делам пандемии организовывает федеральную реакцию с участием нескольких правительственных агентств: Центров по контролю и профилактике заболеваний, Министерства здравоохранения и социальных служб и Министерства сельского хозяйства. Выходящий директор OPPR Фридрихс в своем заявлении TIME отметил, что офис «создал — и продолжает координировать — межведомственную команду по реагированию, чтобы защищать общественное здоровье, продовольственную безопасность нации и отслеживать все тенденции, чтобы предотвратить распространение птичьего гриппа».

Федеральная реакция включала мониторинг крупных фермерских хозяйств на наличие вспышек птичьего гриппа, возмещение фермерам за уничтожение инфицированного скота для предотвращения распространения и отправку защитного оборудования в штаты, где были вспышки среди скота. OPPR также сотрудничал с штатами в расширении наблюдений за партиями молока, поступающими с ферм, чтобы помочь выявлять признаки зараженных коров.

«Хотя Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что риск для широкой общественности низкий, сохранение здоровья, безопасности и осведомленности сообществ остается важным и срочным приоритетом», отметил Фридрихс.

Офис Белого дома также подготовил основу для вакцинации на случай потенциальной пандемии птичьего гриппа. Он наблюдал за платежами фармацевтическим компаниям за создание запасов миллионов доз стандартной вакцины H5N1 на случай необходимости и работал с компанией Moderna над разработкой мРНК-вакцины в случае мутации вируса и увеличения его заразности. «Вспышка только подчеркивает необходимость в существовании такого офиса», отметил специалист по пандемиям, знакомый с подготовкой офиса к птичьему гриппу, пожелавший остаться анонимным, чтобы не вызвать недовольства у представителей Трампа, которые могут считать иначе.

Офис Белого дома также тесно работал с другими странами над глобальной реакцией на вспышки смертоносного вируса Марбург, MPOX и лихорадки Ласса.

После того как Трамп будет приведен к присяге в качестве президента в понедельник, офис OPPR продолжит свою работу, но каким будет его штатный состав и ресурсы остается неясным. Пресс-секретарь Белого дома Келли Скалли заявляет, что подготовка к биологическим угрозам, которые могут привести к новой пандемии, была главным приоритетом администрации Байдена. «Это должно оставаться таковым для здоровья и безопасности американского народа», добавляет она.

Источник: Time