Обзор UGreen Uno Charger 100W: ваш идеальный спутник для зарядки устройств

Обзор UGreen Uno Charger 100W

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, может ли зарядное устройство выражать свои эмоции? Вероятно, нет, но даже если и так, UGreen Uno Charger 100W обязательно вызовет улыбку. Это устройство выделяется на фоне конкурентов благодаря своему привлекательному дизайну и способности быстро заряжать устройства.

Особенности зарядного устройства

Одной из впечатляющих особенностей UGreen Uno Charger 100W является наличие четырех портов для зарядки: три из них — USB-C и один — USB-A. Это значит, что вы можете одновременно заряжать телефон, ноутбук, беспроводные наушники и планшет. Однако стоит учесть, что зарядное устройство не комплектуется кабелями, так что их придется приобретать отдельно.

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Производительность зарядки

Что касается скорости зарядки, то она действительно высока. Я тестировал зарядку Samsung Galaxy A35 через один из USB-C портов, одновременно подключив три других устройства, и все они зарядились за полтора часа, что соответствует времени зарядки лучших зарядных устройств на рынке. Если некоторые порты не используются, мощность регулируется под характеристики подключенных устройств. Например, верхние два USB-C порта могут выдавать до 100W каждый при условии, что используется только один из них.

Дизайн и дополнительные функции

Однако, думаю, большинство интересует, как же ведет себя это устройство в плане эмоций. Зарядное устройство оснащено экраном, отображающим различные эмодзи, от радостного до удивленного. Оно даже демонстрирует анимацию «поедания», когда работает, или «круто» при полном заряде устройства. Лично мне было приятно увидеть такую оригинальность в продукте.

Оригинальный дизайн

Другие элементы дизайна тоже заслуживают внимания. Верхнее расположение USB-портов удобно, а сам зарядный компактный, учитывая его мощность. Хотя вилки не складываются, их можно убрать в специальное отделение, что напоминает нижнюю часть робота. Это правда: при снятии зарядного устройства вы, по сути, убираете его «ноги и ступни».

Заключение

Жалоб на устройство у меня практически нет. Единственное, дисплей мог бы быть ярче, поскольку под неудобными углами сложно рассмотреть выражение робота. Было бы интересно, если бы была возможность вручную менять эмодзи или следить за энергопотреблением через разные порты, но это уже совсем мелкие придирки.

По стоимости UGreen Uno Charger 100W может не быть самым дешевым на рынке, однако оно стоит своих денег. Например, Anker Prime 100W GaN Wall Charger имеет три порта и такой же максимум мощности, но у него нет дисплея, и стоит оно дороже. В итоге, UGreen Uno Charger 100W предлагает отличное сочетание производительности, универсальности и оригинальности дизайна.

Источник: TechRadar