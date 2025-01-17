Обмен картами в Pokémon TCG Pocket стартует уже в конце этого месяца

Сегодня TCPi объявила, что вместе с выпуском следующего набора карт для Pokémon TCG Pocket в этом месяце в игре будет запущена функция обмена картами. Точная дата запуска не была указана в заявлении, однако было разъяснено, что обмен будет сопряжен с определёнными ограничениями и издержками. Основным условием для обмена картами является обязательное наличие дружбы между игроками в данной игре.

Помимо этого важного условия, обмен картами будет возможен только в том случае, если игроки предлагают карты с одинаковой редкостью. Это означает, что невозможно будет обменять мощные карты EX на более распространенные карты, которые легче получить. Компания TCPi также уточнила, что обмен ограничится только картами с редкостью от 1 до 4 бриллиантов или картами полного формата с одной звездой. Кроме того, было отмечено, что для обмена необходимо будет расходовать определённые предметы.

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Пока что нет ясности относительно того, какие именно предметы понадобятся для обмена, но с высокой долей вероятности процесс потребует траты Покеголда – одной из нескольких игровых валют в Pocket, которую можно приобрести за реальные деньги. Это требование может показаться логичным (но не особо приветствуемым) способом увеличить доход Pocket, учитывая, как легко можно накопить определенные дубликаты с каждого набора.

В последующем посте на платформе X официальный аккаунт Pocket сообщил, что осведомлен о текущих беспокойствах игроков по поводу того, как будет функционировать новая функция, и призвал всех предоставлять обратную связь после её выхода.

Источник: TheVerge