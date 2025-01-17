Toshiba представила два новых внешних жестких диска, но не обошлось без серьёзных недостатков

Новые жесткие диски Toshiba Canvio: особенности и возможности
Toshiba представила свои последние внешние жесткие диски — модели Canvio Flex и Canvio Gaming.
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Canvio Flex и Canvio Gaming:
- Canvio Flex — это универсальная платформа для хранения данных.
- Canvio Gaming — ориентирован на геймеров, нуждающихся в дополнительных возможностях хранения.
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Характеристики:
- Оба новых устройства — это портативные 2.5-дюймовые жесткие диски.
- Поддерживают интерфейс USB 3.2 Gen 1.
- Объем хранения достигает 4 ТБ.
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Использование USB-разъема:
- Оба диска используют разъем USB Type-A, несмотря на то, что стандартом для современных устройств становится USB Type-C.
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Особенности Canvio Gaming:
- Режим «всегда включен», обеспечивающий готовность диска к быстрому перезапуску и повышенной отзывчивости в играх.
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Отсутствие модели на 6 ТБ:
- Разочарование вызывает отсутствие модели на 6 ТБ, особенно учитывая, что конкуренты, такие как Western Digital, уже предлагают более вместительные варианты.
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Комментарий Toshiba:
- Представители Toshiba отметили, что Canvio Flex и Canvio Gaming получили широкое признание на рынке, предоставляя простые и удобные решения для хранения данных, подходящие для различных пользовательских сценариев.
Источник: TechRadar