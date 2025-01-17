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Toshiba представила два новых внешних жестких диска, но не обошлось без серьёзных недостатков

17.01.2025
Toshiba представила два новых внешних жестких диска, но не обошлось без серьёзных недостатков Toshiba представила два новых внешних жестких диска, но не обошлось без серьёзных недостатков

Новые жесткие диски Toshiba Canvio: особенности и возможности

Toshiba представила свои последние внешние жесткие диски — модели Canvio Flex и Canvio Gaming.

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  1. Canvio Flex и Canvio Gaming:

    • Canvio Flex — это универсальная платформа для хранения данных.
    • Canvio Gaming — ориентирован на геймеров, нуждающихся в дополнительных возможностях хранения.

  2. Характеристики:

    • Оба новых устройства — это портативные 2.5-дюймовые жесткие диски.
    • Поддерживают интерфейс USB 3.2 Gen 1.
    • Объем хранения достигает 4 ТБ.

  3. Использование USB-разъема:

    • Оба диска используют разъем USB Type-A, несмотря на то, что стандартом для современных устройств становится USB Type-C.

  4. Особенности Canvio Gaming:

    • Режим «всегда включен», обеспечивающий готовность диска к быстрому перезапуску и повышенной отзывчивости в играх.

  5. Отсутствие модели на 6 ТБ:

    • Разочарование вызывает отсутствие модели на 6 ТБ, особенно учитывая, что конкуренты, такие как Western Digital, уже предлагают более вместительные варианты.

  6. Комментарий Toshiba:

    • Представители Toshiba отметили, что Canvio Flex и Canvio Gaming получили широкое признание на рынке, предоставляя простые и удобные решения для хранения данных, подходящие для различных пользовательских сценариев.

Источник: TechRadar

ПульсХаб
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