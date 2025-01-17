В новом трейлере к фильму «Until Dawn» время на исходе

Как и в игре, фильм «Until Dawn», режиссером которого выступает Дэвид Ф. Сандберг, сосредотачивает внимание на группе людей, оказавшихся в ловушке временной петли. Каждая из этих петель начинается заново после того, как герои погибают в различных ужасных происшествиях.

С исчезновением Мелани (Майя Митчелл) при загадочных обстоятельствах, ее младшая сестра Кловер (Элла Рубин) обращается за помощью к друзьям: Максу (Майкл Чимино), Меган (Джи-Ён Ю), Нине (Одесса Азьон) и Эйблу (Бельмонт Камели), чтобы найти ее. В трейлере можно увидеть, как группа отправляется на поиски и попадает в отель, которым управляет странный человек по имени Хилл (Питер Стормаре), предупреждающий их, что дальнейший путь принесет только беды.

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Хотя никто особо не тревожится из-за странного поведения погоды около гостиницы Хилла, ситуация накаляется, когда пропадает их автомобиль, а в старом гостевом журнале они обнаруживают подпись Мелани. С наступлением ночи обстановка только усиливается: вокруг Кловер и ее друзей начинают мерещиться странные существа в темноте. Они не сразу понимают, что уже мертвы и странным образом воскрешены, вынуждены выживать до утра, в то время как различные монстры пытаются убить их затейливыми способами.

Трейлер создает впечатление, что, несмотря на новых персонажей, фильм сохранит многие классические черты «Until Dawn». Когда фильм выйдет в прокат 25 апреля, зрители, вероятно, будут ломать голову, пытаясь угадать, кто из героев сможет выжить.

Источник: TheVerge