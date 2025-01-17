Прямой эфир: Последние новости о возможной блокировке TikTok в России

Что будет, если мы не применим санкции?

NBC News сообщает, что администрация Байдена планирует не взимать штрафы, когда запрет TikTok станет официальным 19 января. Это значит, что несмотря на наличие запрета, никакие штрафные санкции не будут применяться к сторонним компаниям за размещение приложения, например, в App Store или Oracle.

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Если это произойдет, у нового президента Трампа будет возможность выпустить указ, который продлит время или отменит запрет. Однако ни Белый дом, ни TikTok пока официально не подтвердили эту информацию. Более того, если ByteDance, компания-владелец TikTok, все же решит изъять приложение из американских сервисов, возможные действия Байдена могут потерять актуальность.

Окончательное решение по существу вопроса остается за Верховным судом, который должен определить, нарушает ли запрет права TikTok в соответствии с Первой поправкой. Отсутствие штрафов может сделать это обсуждение неактуальным.

Как обычно, ничего не определено и время продолжает идти.

Вырази свои чувства, Том

Закон, который предлагал сенатор Марки для спасения TikTok, был заблокирован сенатором Томом Коттоном. Он назвал TikTok «китайским коммунистическим шпионским приложением, которое подсаживает наших детей, собирает их данные, направляет их на сомнительный контент и распространяет коммунистическую пропаганду». Коттон заявил, что не будет никаких послаблений и компромиссов для TikTok.

В духе времени

В ожидании невозможности создания новых TikTok видео, некоторые бренды используют ситуацию для маркетинга. Wendy’s, сеть быстрого питания, разместила на X сообщение: «Не могу поверить, что TikTok будет заблокирован раньше, чем выйдет GTA 6.»

Совсем недавно Wendy’s и другие бренды с юмором комментировали текущие события.

Листать все подряд

Использование TikTok резко возросло в последние дни. Многие пытаются насладиться приложением перед его возможной блокировкой. Платформа пока что остается действующей, предоставляя пользователям возможность выразить свои эмоции. Уход TikTok вызовет волну эмоций и потребует времени для адаптации пользователей к новым платформам.

Оставьте это…Трампу?

Будущий президент США Дональд Трамп уже заявил о своем благоволении к TikTok и, по словам советника Майка Уолза, приложит усилия для спасения платформы. Однако TikTok’у, возможно, придется надеяться на 90-дневную отсрочку в законом, если будет продаваться. Решение об этом, вероятно, примет Трамп после инаугурации.

Многие вопросы остаются нерешенными.

Другие идеи сенатора Марки

Сенатор Эд Марки остается редким защитником TikTok в политическом сообществе. Марки представил в Сенате законопроект о продлении дедлайна для TikTok. Пока неизвестно, будет ли инициатива принята, однако Марки старается поддержать платформу.

Особый гость

Генеральный директор TikTok Шоу Чжу приглашен на инаугурацию президента Трампа 20 января. В случае его присутствия на церемонии, вероятно, состоятся переговоры о будущем платформы. Возможный указ Байдена может повлиять на ситуацию с TikTok и позволить провести переговоры.

Зверь входит на арену

Известный ютубер Мистер Бист объявил о намерении приобрести TikTok, однако ByteDance пока не выставляла платформу на продажу. Возможно, это всего лишь шутка, однако идея покупки TikTok обсуждается.

Вещи, которые не можем контролировать

Хотя команда TikTok находится в ожидании неопределенности, они продолжают работать над инновациями и поддержкой бизнеса. Нет никакой паники, TikTok остается в фокусе своего влияния на бизнесы и сообщества.

#TikTokRefugees

Пользователи TikTok ищут альтернативные платформы и некоторые направляются к RedNote, которая обладает китайским языковым контролем. Американские платформы, такие как Instagram Reels и YouTube Shorts, также рассматриваются как замена, если TikTok станет недоступным.

Байден в роли спасителя?

Запрет TikTok вступит в силу в последний день президентства Джо Байдена, и неизвестно, какое решение примет следующий президент. Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы оставить TikTok в США, но пока больше конкретики нет.

Источник: TechRadar