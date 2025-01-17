Верховный суд вынес решение по TikTok — и дальнейшие события остаются неопределёнными.

Теперь, когда TikTok исчерпал все свои юридические возможности в США, чтобы избежать запрета, будущее платформы выглядит еще менее определенным.

Верховный суд был категоричен: Закон о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками, применимый к TikTok, выдерживает проверки Первой поправки и может вступить в силу 19 января. Суд согласился, что у правительства были веские интересы национальной безопасности при принятии этого закона, и посчитал аргументы нейтральными с точки зрения содержания. Предложенное решение — заставить китайскую материнскую компанию ByteDance продать TikTok или вывести приложение из США — было признано подходящим для достижения этих целей.

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Однако реакция правительства едва ли выглядит победоносной. Несмотря на то, что TikTok все еще контролируется ByteDance, нет уверенности, что кто-либо в правительстве США будет действовать так, будто приложение будет запрещено 19-го числа.

«ТикТок должен остаться доступным для американцев, но под американским контролем или другим контролем, учитывающим опасения по поводу национальной безопасности, выявленные Конгрессом при разработке этого закона,» — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер после сегодняшнего решения Верховного суда. «Учитывая временные рамки, эта администрация признает, что действия по реализации закона должны перейти следующей администрации, которая вступит в должность в понедельник.» Иными словами, избранный президент Дональд Трамп получит запрет на TikTok в свое ведение, и ему предстоит его исполнение.

Сотрудники Министерства юстиции сделали свои собственные запутанные заявления после решения. Генеральный прокурор Меррик Гарланд похвалил Верховный суд за то, что он позволил Министерству юстиции «предотвратить использование китайским правительством TikTok как оружия для подрыва национальной безопасности США.» Однако заместитель генерального прокурора Лиза Монако заявила: «Следующий этап этих усилий — реализация и обеспечение соблюдения закона после его вступления в силу 19 января — будет процессом, который будет развиваться с течением времени.»

Трамп, который однажды обещал «спасти» TikTok (хотя и с недостаточным количеством деталей), сказал до вынесения решения в пятницу, что у него был «очень хороший» разговор с президентом Китая Си Цзиньпином, включая обсуждение приложения. После решения он написал в Truth Social: «Решение Верховного суда было ожидаемым, и его должны уважать все. Мое решение по TikTok будет принято в ближайшем будущем, но мне нужно время, чтобы изучить ситуацию.» Это не столь твердая уверенность.

На этой неделе в ряде статей предполагалось, что китайские чиновники как минимум начали рассматривать идею продажи приложения, даже сообщалось о возможности пригласить Илона Маска для покупки или помощи в заключении сделки. Однако эти отчеты основывались на неупоминаемых официальных лицах, и пока мы ничего не слышали от китайского правительства или ByteDance, чтобы предположить, что они всерьез принимают меры по продаже.

Тем временем магазины приложений и поставщики услуг, которые, по сути, запрещены поддерживать TikTok с воскресенья, остаются молчаливыми в своих планах. Apple и Google, чьи магазины приложений поддерживают TikTok, и Oracle, которая размещает его данные в США, не ответили на запросы о комментариях от The Verge. В своем первом заявлении после решения генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу не дал никаких пояснений о том, как TikTok будет справляться с дедлайном в воскресенье и решил льстить Трампу.

TikTok, по всей вероятности, планирует остановить работу в воскресенье, если закон вступит в силу, независимо от того, какие действия предпримут другие компании. Таким образом, в конечном итоге, единственной стороной, все еще приверженной дедлайну запрета может оказаться только сама компания TikTok.

Какими бы ни были планы TikTok, на данный момент остается лишь несколько возможных сценариев:

Президент Джо Байден может поручить Министерству юстиции не применять закон в последний день своего президентства — на что активно намекает его администрация. Трамп может сделать то же самое, как только он вступит в должность в понедельник. Это оставит американские компании под угрозой штрафов до $5,000 за каждого пользователя, который получит доступ к TikTok через их сервисы, так как закон все еще будет в силе и его могут в конечном итоге применить. Байден может воспользоваться 90-дневным продлением, предусмотренным в законе. Это технически возможно только в случае, если TikTok добьется прогресса в заключении сделки, что могло бы открыть правительству путь к юридическим вызовам. Тем не менее, некоторые демократы уже призвали Байдена воспользоваться этой возможностью. Конгресс может принять новый закон, отменяющий первоначальный или официально позволяющий продление, как это на этой неделе предложил сенатор Эд Марки (D-MA). Однако Конгресс не славится своей оперативностью. ByteDance может согласиться на сделку, которая передаст по крайней мере 80% TikTok под контроль владельца, не являющегося иностранным противником, тем самым приведя приложение в соответствие с законом. Однако компания и китайское правительство публично отвергали идею продажи раньше — и хотя есть признаки, что они работают за кулисами, неясно, насколько быстро сделка может состояться.

Американскому правительству удалось превратить ранее немыслимое политическое предложение в мейнстрим: запретить одну из самых популярных социальных сетей в стране, отчасти основываясь на опасениях по поводу национальной безопасности, которые до сих пор не были раскрыты. Однако законодатели и Белый дом всегда утверждали, что их целью было вынудить продажу TikTok не китайскому владельцу. Вместо этого компания оставалась сосредоточенной на исчерпании своих юридических возможностей — похоже, не особо взаимодействуя с потенциальными покупателями по типу миллиардера Франка МакКорта. Неясно, захочет ли Китай разрешить ByteDance совершить продажу.

Спустя более четырех лет борьбы за продажу или запрет TikTok, правительство США получило желаемое, но не то, что оно хотело. В этой геополитической игре колыбели TikTok, нравится это кому-то или нет, кажется, пока одержал победу.

Источник: TheVerge