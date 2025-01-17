Привлекательность китайского приложения Red Note

Неожиданное препятствие в Токио

Во время недавней пересадки в Токио на пути из Китая в США, пока я планировал посетить ресторан с раменом и встретиться с друзьями, меня остановил пограничник средних лет. «Это Япония, вам нужна виза», — сказал он строго.

Я знал, что это не так согласно официальным правилам, но не владел японским языком, чтобы возразить. Вернувшись обратно, я думал, что придется жить как герой Тома Хэнкса в фильме «Терминал» до следующего рейса. Искал информацию в приложении Red Note. Благодаря нескольким постам от людей, оказавшихся в схожей ситуации, я узнал, что нужно было подойти к определенной стойке в углу и запросить «шор-пасс». Мне удалось попасть в Японию на 72 часа вместо ночевки на скамейке.

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Red Note — новый гром среди тиши

Red Note уже не раз выручало людей в подобных ситуациях. Социальные сети полны рассказов о том, как этот сервис помогает помочь в неожиданных обстоятельствах. Американские пользователи массово переходят на Red Note из TikTok из-за запрета в США, наслаждаясь мемами, фотографиями еды, питомцев и лирикой Тейлор Свифт.

На платформе также публикуются обучающие руководства для англоязычных пользователей. Несмотря на то, что Red Note стал новым лидером среди бесплатных приложений в США, изначально, с 2013 года, он был известен как форум для выражения интересов среднего класса населения Китая, местом для вопросов о путешествиях и питании.

Переход на новую платформу, связанный с хэштегом #TikTokrefugee, набравшим более 872 миллионов просмотров, кажется временным явлением. Однако данная ситуация требует скорого разрешения от Пекина, Вашингтона или самой Red Note.

Успех без усилий

С точки зрения бизнеса, Red Note совершил нечто, о чем компания ByteDance, владеющая TikTok, могла только мечтать — завоевала зарубежных пользователей без особых стараний. Несмотря на попытки ByteDance запустить аналогичный проект Lemon8, последнее время внимание уделяется именно Red Note.

Зачем пользователи предпочитают Red Note вместо Weibo, Bilibili, Kwai или Douyin? Исторически приложение начинало как гид по покупкам для женщин, но быстро превратилось в гуру образа жизни для 300 миллионов человек.

Смещение акцентов

Платформа имеет образованную аудиторию, включая диаспору, говорящую на английском. Пользователи активно делятся знаниями и опытом, как в случае с моей проблемой в аэропорту. Red Note также отличается отсутствием политизированного контента.

Когда я провел анализ китайских соцсетей в день визита Си Цзиньпина в США, стало очевидно, как сильно отличались темы на Red Note от других платформ. Если на Weibo и других платформах обсуждаются более националистические темы, пользователи Red Note сосредотачиваются на личных аспектах жизни.

Вызовы свободы слова

На фоне роста популярности Red Note среди американских пользователей возникают вопросы. Как будут использоваться платформы для политических целей? И как платформа справится с пользователями, привыкшими к свободе слова, желающими обсудить вопросы Китая, такие как Тибет, Синьцзян, Тайвань или права рабочих?

Смешение западных и китайских пользователей создает уникальные проблемы как для Китая, так и для США. Ранее Пекин мог просто заблокировать приложение, действующее на своей территории, но теперь ситуация усложнилась.

Преодоление цензуры

С момента прихода к власти Си Цзиньпина в 2012 году активизировалась цензура с применением ужесточенных мер. Пользователи Red Note, изначально аполитичные, все больше вовлекаются в обсуждение экономических трудностей, публикаций с критикой чиновников. Внейшний интерес может подтолкнуть Пекин к усилению контроля над приложением.

Цензура в Китае с годами эволюционировала. В начале 2000-х мои письма в рамках культурного обмена с США могли быть конфискованы правительством. В 2008 году я следила за участниками American Idol на Facebook до блокировки платформы. Обсуждения на Clubhouse в 2021 году были закрыты через две недели.

Хотя ограничения по TikTok в США и цензура в Китае неизбежны, люди всегда находят способы общаться. Если не через TikTok или Red Note, то каким-то иным путем.

Источник: Time