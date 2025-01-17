Житель Техаса подал в суд на генерального прокурора из-за уголовного преследования разработчиков криптопрограмм Министерством юстиции.

В четверг представитель криптовалютного аналитического центра Coin Center подал иск против генерального прокурора США Меррика Гарланда. Он требует, чтобы суд подтвердил, что Министерство юстиции (DOJ) не сможет в будущем привлечь к ответственности его новый криптовалютный проект за нарушение законов о переводе денег.

Иск, инициатором которого выступил предприниматель в сфере блокчейн Майкл Льюэллен, утверждает, что уголовное преследование со стороны DOJ программистов, создающих программное обеспечение для неконфиденциальной криптовалюты, является неконституционным. Это касается в том числе текущих дел против разработчика Tornado Cash Романа Шторма и сооснователя Samourai Wallet Кейонне Родригеса. Льюэллен считает, что данные процессы нарушают Первую и Пятую поправки Конституции США.

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Кроме того, в иске утверждается, что обвинения в адрес разработчиков криптографического ПО противоречат общественным заявлениям Министерства юстиции. Согласно этим заявлениям, если разработчики не имеют полного независимого контроля над перемещаемыми средствами, то они не являются операторами денежных переводов.

Иск Льюэллена подается на фоне растущей обеспокоенности тем, что разработчики программного обеспечения для обеспечения конфиденциальности в криптовалютной среде подвергаются гонениям со стороны правительства как в США, так и за рубежом. Разработчик Tornado Cash, Шторм, может получить до 45 лет тюрьмы, если его признают виновным по всем обвинениям, связанным с его работой в криптомиксере. Родригесу грозит до 25 лет лишения свободы за создание Samourai Wallet. Оба не признают себя виновными и в этом году их дела будут рассматриваться в суде.

В условиях отсутствия четкого правового регулирования криптовалют все чаще появляются такие превентивные иски, как у Льюэллена. В прошлом году два художника, работающих с NFT, подали в суд на Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), добиваясь защиты от возможных гражданских штрафов этой инстанцией.

Через свой иск Льюэллен стремится избежать судьбы Родригеса и Шторма. Его будущий проект, Pharos, представляет собой криптовалютную платформу аналогичную Kickstarter. Построенная на базе Ethereum, эта краудфандинговая площадка будет использовать смарт-контракты, которые он называет «страховочными контрактами», чтобы гарантировать автоматический возврат средств, если проект не наберет полное финансирование. Проект также предусмотрит защиты конфиденциальности, не позволяющие раскрывать личную информацию доноров проекта.

Как создатель и издатель программного обеспечения Pharos, Льюэллен будет получать заранее определенную плату только от успешных проектов. По его словам, он никогда не получит контроля над криптовалютой, проходящей через Pharos.

Меррик Гарланд, назначенный президентом Джозефом Байденом, вскоре покинет Министерство юстиции. На его место претендует Пэм Бонди, бывший генеральный прокурор Флориды и кандидат нынешнего президента Дональда Трампа. С уходом Гарланда из Министерства его преемник автоматически станет ответчиком по иску.

Источник: CoinDesk