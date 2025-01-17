Противостояние сверхмощным DDoS-атакам

Как цифровые технологии развиваются стремительными темпами, так же увеличивается и угроза кибербезопасности, в частности, в виде атак распределенного отказа в обслуживании (DDoS). Гипер-волюметрические DDoS-атаки, нацеленные на перегрузку систем потоком трафика, становятся все более частыми и сложными. Согласно нашим исследованиям, более трети европейских компаний столкнулись с такими атаками в прошлом году.

Несмотря на то, что сами по себе эти атаки крайне разрушительны, они часто используются как прикрытие для более целевых атак, таких как SQL-инъекции. В то время как команды безопасности заняты устранением последствий DDoS-атак, злоумышленники могут использовать скрытые уязвимости.

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Недавно Cloudflare удалось предотвратить рекордную атаку мощностью 5.6 Тбит/с, ставшей крупнейшей из публично раскрытых атак. Эта атака последовала за другой, мощностью 3.6 Тбит/с, которая была нацелена на такие отрасли, как финансы, телекоммуникации и интернет-провайдеры. За месяц нападений было зафиксировано более 100 инцидентов с объемом трафика свыше 3 Тбит/с.

Для отраслей, зависящих от работы в реальном времени, даже кратковременный простой может иметь серьезные финансовые и репутационные последствия. Ставки высоки, и те организации, которые неподготовлены, сталкиваются с катастрофическими последствиями.

Глобальная проблема в эпоху IoT

Масштабный рост устройств Интернета вещей (IoT) открыл новые уязвимости в корпоративных средах. Эти устройства часто имеют базовые средства безопасности, включая стандартные имена пользователей и пароли, при этом оставаясь постоянно подключенными. Такая среда удобна для создания ботнетов, запускающих крупные кибератаки. Глобальное распространение устройств затрудняет прогнозирование атак.

Недавние атаки, такие как Mozi и уязвимости HTTP/2, происходят из захваченных устройств в странах, включая США, Россию, Бразилию и Вьетнам. В этих атаках ботнеты, состоящие из захваченных роутеров, веб-камер и серверов, позволяют злоумышленникам атаковать из любой точки мира. Глобальная и децентрализованная природа современных угроз требует пересмотра стратегий кибербезопасности.

Современные злоумышленники часто совмещают волюметрические атаки с эксплуатацией узко профильных уязвимостей, что усложняет их обнаружение и устранение.

Защита от эволюционирующей угрозы

Реагирование на современные DDoS-атаки требует скорости и точности. Автоматизированные системы на базе машинного обучения и искусственного интеллекта стали незаменимыми. Эти технологии помогают обнаруживать угрозы, анализировать трафик и мгновенно реагировать без необходимости вмешательства человека.

Автоматизация — это важный инструмент, но лишь часть стратегии защиты. Эффективная оборона требует многоуровневой стратегии, включающей фильтрацию трафика, аналитическую обработку данных и использование интеллектуальных данных о рисках.

Мировая, высококапацитетная сеть anycast также является мощным инструментом. Она распределяет трафик по нескольким центрам данных, минимизируя временные простои. Облачные вычисления играют важную роль, обеспечивая защиту от крупных атак, которые не могут выдержать традиционные системы.

Путь к устойчивому будущему

Угроза гипер-волюметрических DDoS-атак не исчезнет. Почти две трети европейских лидеров в бизнесе и технологии считают, что кибератака возможна в следующем году. Используя глобальную инфраструктуру и автоматизируя защиту, организации могут повысить свою устойчивость. Кроме того, важно развивать культуру осведомленности в области безопасности и быть в курсе новых угроз.

Киберустойчивость в условиях DDoS-атак станет важнейшей чертой успешных организаций в ближайшие годы. Используя передовые инструменты и стратегию Zero-Trust, компании смогут защитить свои системы и адаптироваться к постоянно изменяющемуся ландшафту угроз.

Источник: TechRadar