Запуск SpaceX Starship: когда, во сколько и где смотреть трансляцию

Запуск нового мощного корабля SpaceX запланирован на четверг. В 17:37 по восточному времени компания Илона Маска собирается осуществить седьмой испытательный полет Starship с площадки в Бока-Чика, Техас. Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на YouTube-канале SpaceX, в социальной сети X или на официальном сайте компании.

Starship, высота которого составляет 403 фута (примерно 123 метра), является самым большим пусковым средством в истории. Конструкция включает две основные части: космический корабль Starship, предназначенный для доставки экипажа и грузов на орбиту, и Super Heavy Booster, оснащенный 33 двигателями Raptor от SpaceX, которые позволяют кораблю достичь космоса. Обе части, как Starship, так и его сверхтяжелый ускоритель, являются многоразовыми.

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Во время седьмого испытательного полета Starship впервые попробует вывести на орбиту 10 симуляторов спутников Starlink. Эти макеты спутников имеют те же размеры и вес, что и реальные интернет-спутники Starlink, однако они не останутся в космосе. Напротив, они будут следовать «той же суборбитальной траектории, что и Starship, и, как ожидается, разрушатся при входе в атмосферу.»

На этот раз в Starship внесены «значительные улучшения в надежности и производительности,» благодаря чему корабль стал чуть выше, как сообщает SpaceX. Внедрены новая система привода и усовершенствованный бортовой компьютер. Также Starship получит новый теплозащитный экран с «плитками последнего поколения» и «запасной слой для защиты от отсутствия или повреждения плиток.»

Источник: TheVerge