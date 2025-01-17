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Sony отменила неанонсированную игру по сервисной модели во вселенной God of War.

17.01.2025
Sony отменила неанонсированную игру по сервисной модели во вселенной God of War. Sony отменила неанонсированную игру по сервисной модели во вселенной God of War.

Недавно стало известно о двух закрытых игровых проектах. Один из них был от разработчика Bend Games, известного своими играми, такими как Syphon Filter и Days Gone. О втором проекте сообщил журналист Шрайер — это была игра по вселенной God of War с элементами живого сервиса, над которой последние несколько лет работала студия Bluepoint Games.

Bluepoint Games является одной из нескольких студий, приобретённых Sony в последние годы. Эта студия занималась разработкой ремейков и портов таких игр, как Demon’s Souls, три первых части Uncharted, Shadow of the Colossus и других. На данный момент, хотя студии и не будут закрыты, неизвестно, над какими проектами они будут работать в будущем.

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Попытка разрабатывать игры с элементами живого сервиса казалась успешной после популярности Fortnite и других игр, но проекты вроде Concord, Anthem и Redfall показали, с какими сложностями это связано. У Sony тоже была череда отменённых проектов, о которых ранее сообщали в Bloomberg. В этот список вошли игра по Spider-Man, вскрывшаяся после взлома Insomniac, а также Twisted Metal и игра от Bungie под названием Payback, связанная с вселенной Destiny.

Тем не менее, ожидаются новые проекты, такие как возрождённый шутер Marathon от Bungie и Fairgames, ПвП игра о грабежах от Haven Studios.

Источник: TheVerge

ПульсХаб
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