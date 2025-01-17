Sony отменила неанонсированную игру по сервисной модели во вселенной God of War.

Недавно стало известно о двух закрытых игровых проектах. Один из них был от разработчика Bend Games, известного своими играми, такими как Syphon Filter и Days Gone. О втором проекте сообщил журналист Шрайер — это была игра по вселенной God of War с элементами живого сервиса, над которой последние несколько лет работала студия Bluepoint Games.

Bluepoint Games является одной из нескольких студий, приобретённых Sony в последние годы. Эта студия занималась разработкой ремейков и портов таких игр, как Demon’s Souls, три первых части Uncharted, Shadow of the Colossus и других. На данный момент, хотя студии и не будут закрыты, неизвестно, над какими проектами они будут работать в будущем.

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Попытка разрабатывать игры с элементами живого сервиса казалась успешной после популярности Fortnite и других игр, но проекты вроде Concord, Anthem и Redfall показали, с какими сложностями это связано. У Sony тоже была череда отменённых проектов, о которых ранее сообщали в Bloomberg. В этот список вошли игра по Spider-Man, вскрывшаяся после взлома Insomniac, а также Twisted Metal и игра от Bungie под названием Payback, связанная с вселенной Destiny.

Тем не менее, ожидаются новые проекты, такие как возрождённый шутер Marathon от Bungie и Fairgames, ПвП игра о грабежах от Haven Studios.

Источник: TheVerge