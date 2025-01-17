Какова будет стоимость восстановления Газы?

Палестинцы в секторе Газа стремятся покинуть скверные палаточные лагеря и вернуться в свои дома, если долгожданное соглашение о перемирии остановит войну между Израилем и ХАМАС, но многие обнаружат, что от их жилищ ничего не осталось и возможностей для восстановления практически нет.

Израильские бомбардировки и наземные операции превратили целые районы в нескольких городах в пустыни, покрытые обломками. Почерневшие каркасы зданий и груды мусора простираются на все стороны. Основные дороги перепаханы. Критически важная инфраструктура водоснабжения и электроснабжения полностью разрушена. Большинство больниц не функционируют.

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Нет ясности, когда и если вообще начнется восстановление разрушенного.

Соглашение о поэтапном прекращении огня и освобождении заложников, удерживаемых боевиками, возглавляемыми ХАМАС, не определяет, кто будет управлять Газой после войны, и снимут ли Израиль и Египет блокаду, ограничивающую движение людей и товаров, введенную после прихода к власти ХАМАС в 2007 году.

Организация Объединенных Наций заявляет, что на восстановление может уйти более 350 лет, если блокада останется.

Две трети всех строений разрушены

Полный объем ущерба будет известен только после окончания боевых действий и получения доступа инспекторов к территории. Самая сильно пострадавшая часть Газы на севере была изолирована и практически полностью опустошена израильскими войсками с начала операции в начале октября.

В прошлом месяце Организация Объединенных Наций, используя данные спутников, оценила, что 69% строений в Газе были повреждены или разрушены, в том числе более 245,000 домов. Всемирный банк оценил ущерб в $18,5 миллиарда — почти столько же, сколько совокупный экономический доход Западного берега и Газы в 2022 году — только за первые четыре месяца войны.

Израиль винит в разрушении ХАМАС, который спровоцировал войну своей атакой 7 октября 2023 года на Израиль, в результате которой погибли около 1200 человек, в основном гражданские лица, и были похищены еще 250. Ответная операция Израиля привела к гибели более 46,000 палестинцев, более половины из них — женщины и дети, по данным Минздрава Газы, которое не уточняет, сколько из них были боевиками.

Израиль заявляет, что уничтожил более 17,000 боевиков, не предоставляя доказательств. Военные опубликовали фотографии и видеоматериалы, показывающие, что ХАМАС строил туннели и ракетные установки в жилых районах, часто действуя вблизи домов, школ и мечетей.

Горы мусора предстоит убрать

Перед тем как начать востановление, необходимо убрать руины — это сама по себе огромная задача.

ООН оценивает, что война оставила в Газе более 50 миллионов тонн обломков — примерно в 12 раз больше, чем объем Великой пирамиды в Гизе. Даже при наличии более 100 грузовиков, работающих полное время, на очистку территории потребуется более 15 лет, при этом в узкой прибрежной территории, которая является домом для около 2,3 миллиона палестинцев, мало открытого пространства.

Перемещение обломков будет осложнено тем, что на территории находится огромное количество неразорвавшихся боеприпасов и других опасных материалов, а также человеческие останки. Минздрав Газы говорит, что тысячи людей, погибших в результате авиаударов, до сих пор находятся под завалами.

Нет плана на следующий день

Очистка территории и последующее строительство домов потребуют миллиарды долларов и возможности доставки строительных материалов и тяжелой техники на территорию — ни одно из которых не гарантировано.

Соглашение о перемирии предусматривает начало трех- или пятилетнего проекта реконструкции в его завершающей фазе, после освобождения всех оставшихся 100 заложников и вывода израильских войск с территории.

Однако для достижения этой цели потребуется согласие по второму и самому сложному этапу соглашения, который еще необходимо обсудить.

Даже тогда возможность восстановления будет зависеть от блокады, которую критики давно осуждают как форму коллективного наказания. Израиль утверждает, что это необходимо, чтобы предотвратить восстановление военного потенциала ХАМАС, отмечая, что цемент и металлические трубы могут быть использованы для строительства туннелей и ракет.

Израиль может быть более склонен снять блокаду, если ХАМАС больше не будет у власти, но планов по созданию альтернативного правительства нет.

США и большая часть международного сообщества хотят, чтобы возрожденное Палестинское автономное правительство управляло Западным берегом и Газой при поддержке арабских стран в преддверии возможного достижения государственного уровня. Но для правительства Израиля это неприемлемо, оно противится созданию палестинского государства и исключает любую роль для поддерживаемой Западом власти в Газе.

Международные доноры вряд ли будут инвестировать в неуправляемую территорию, на которой за менее чем два десятилетия произошло пять войн, что означает, что обширные палаточные лагеря вдоль побережья могут стать постоянной частью жизни в Газе.

Источник: Time