Практический обзор Shokz OpenFit 2: уверенное развитие модели

Хотелось полюбить OpenFit 2 от компании Shokz, которые представили свои новые беспроводные наушники с открытым ухом на CES 2025. Хотя Shokz внесли несколько улучшений в общий дизайн и функционал, звук все еще может казаться немного пустым.

Несколько месяцев назад я попробовал OpenFit Air, и они почти полностью соответствовали моим ожиданиям от наушников для бега с открытым ухом. Хотя модель не была идеальной, басы звучали неплохо. Однако громкость могла стать проблемой в определенных условиях — что ожидаемо для конструкций с открытым ухом. Проблема заключалась в том, что крючок для уха плохо подходил, если носишь очки. К тому же управляющие жесты были неудобными.

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Перед началом CES компания Shokz отправила мне пару OpenFit 2, которые стоят $179.95. Основываясь на обновлениях, я был очень воодушевлён. Во-первых, Shokz добавили дополнительный динамик в каждое ухо, в общей сложности два: один для басов, другой для средних и высоких частот. Такой подход великолепно работал у наушников с костной проводимостью OpenRun Pro 2, которые используют динамик воздушной проводимости для улучшения басов. Громкость была немного улучшена. Дизайн крючка для уха также изменился, став более тонким. Добавлены физические кнопки для более простого управления. Время работы от батареи увеличилось до 11 часов, по сравнению с семью часами у оригинальных OpenFit и шестью часами у OpenFit Air. Также появились четыре предустановки эквалайзера.

Во время тестирования я сразу обратил внимание на многие из этих улучшений. Хотя совершенства еще не достигнуто, тонкий крючок легче используется с очками в те дни, когда я не ношу контактные линзы. Шумные шоссе и очень загруженные места по-прежнему оставались испытанием, но OpenFit 2 справились с задачей лучше OpenFit Air. Во время съемки в шумной обстановке на Стрипе Лас-Вегаса музыка не заглушалась, и я мог слышать указания моего коллеги Антонио Г. Ди Бенедетто. Я получил примерно 10-11 часов работы от одного заряда. Когда я хотел остановить или пропустить трек, физические кнопки были легче в использовании (хотя из-за своих «маслянистых» пальцев я иногда испытывал трудности, особенно когда носил накладные ногти).

К сожалению, я также заметил качество звука. Хотя оно лучше, чем у Air, это не совсем то, на что я надеялся. В песне «Unfair» группы Stray Kids мощные баритональные вокалы звучали мутно. Вокальные партии в целом иногда казались далекими, даже с эквалайзером для вокала. На более высоких уровнях громкости песни с преобладанием басов иногда звучали искаженно. Эти проблемы были особенно заметны во время бега на улице. Однако если вы слушаете подкаст или находитесь в относительно тихой комнате на низкой громкости, это заметно меньше.

Все это вполне ожидаемо для наушников с открытым ухом. Отчасти впечатление от использования выделенных динамиков для низких частот, в отличие от высоких и средних, было не таким впечатляющим, как у OpenRun Pro 2. Когда я впервые попробовал последние, я был ошеломлен. С OpenFit 2 это скорее просто удовлетворительный кивок. Возможно, это связано с тем, что OpenFit 2 — это традиционные наушники, использующие воздушную проводимость. OpenRun Pro 2 используют воздушную проводимость для басов и костную проводимость для высоких и средних частот.

Решающий момент по поводу качества звука зависит от того, как вы планируете использовать эти наушники. В основном я использую наушники с открытым ухом для бега и предпочитаю брать OpenRun Pro 2. Однако для домашних дел или силовых тренировок отсутствие огибающего шейного ободка делает эти наушники гораздо более удобными, особенно при выполнении упражнений на грудь или при откидывании на стуле.

OpenFit 2 уже доступны сегодня на Amazon, B&H Photo и сайте Shokz по цене $179.95 в черном и бежевом цветах.

Источник: TheVerge