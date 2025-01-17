Обзор Razer BlackWidow V4 Pro 75%: мощная беспроводная клавиатура с высокой производительностью и соответствующей ценой.

Обзор Razer BlackWidow V4 Pro 75%

Краткий обзор

Razer BlackWidow V4 Pro 75% — это новая премиальная беспроводная игровая клавиатура от бренда, оснащенная горячесъемными механическими переключателями и предлагает множество вариантов подключения.

Дизайн и особенности

Клавиатура характеризуется угловатым корпусом, подчеркивающим ее игровые намерения. Дополнительную эстетическую привлекательность придают RGB-подсветка и декоративные полосы по нижним краям. Однако, несмотря на внушительный вид, клавиатура компактна и легка в использовании.

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Устройство оснащено кожаным подлокотником, который превосходит даже лучшие игровые клавиатуры благодаря своему изысканному дизайну и мягкости. Возможно, он покажется слишком толстым с первого взгляда, но пользователи быстро привыкают и ощущают комфорт.

На верхнем правом углу располагается небольшой OLED-дисплей, управляемый кнопкой на боковой панели и колесиком прокрутки. С помощью дисплея можно выполнять различные функции, например, регулировать громкость. Настройки клавиатуры доступны через это меню, несмотря на ограниченный выбор.

Программное обеспечение Synapse 4

Razer BlackWidow V4 Pro 75% поддерживает Synapse 4. Во время тестирования возникали некоторые технические неполадки, такие как неправильное отображение заряда батареи и неудачные обновления прошивки. Со временем проблемы были решены обновлениями, и далее работа была беспроблемной.

Когда Synapse 4 работает исправно, он предлагает полезные настройки, включая привязки и сокращения для клавиш и колесика прокрутки. Все интуитивно понятно и легко в навигации.

Производительность

В игровом процессе клавиатура особенно хороша. Переключатели Gen-3 Tactile имеют отличное и мягкое нажатие. Компактная схема и двойные PBT колпачки ключей удобны в использовании. В случае недовольства стандартными настройками, клавиатура горячесъемная, что позволяет менять переключатели и колпачки.

Печатать на BlackWidow V4 Pro 75% также приятно. Подушка для запястья обеспечивает хорошую поддержку, хотя угол наклона в шесть градусов может показаться недостаточным, он не снизил уровень комфорта.

Связь между режимами Bluetooth и 2.4GHz проста, однако использование HyperPolling Wireless Dongle не дало значительного улучшения. Также доступны удобные комбинации клавиш для быстрого переключения между тремя Bluetooth-устройствами.

Батарея и зарядка

Время работы от батареи хорошее, но не выдающееся. Клавиатура может работать в течение нескольких дней при различных сценариях использования. Полная зарядка с нуля занимает более двух часов, что является средним показателем.

Заключение

Razer BlackWidow V4 Pro 75% является качественно сделанной игровой клавиатурой. Однако ее высокая цена вызывает вопросы, учитывая, что другие модели, такие как Razer Huntsman V2 Analog и Steelseries Apex Pro, предлагают аналогичную производительность за меньшую стоимость. Для любителей механических клавиатур это безусловно выдающееся устройство.

Цена и доступность

Стоимость BlackWidow V4 Pro 75% составляет $299 / £299 / AU$499 и доступна она в черном цвете. В комплект входят кабель USB-C-to-A, HyperPolling Wireless Dongle, съемник для колпачков и три запасных переключателя.

Спецификации

Компоновка: TKL

Переключатели: Razer Mechanical Switches Gen-3 (Tactile)

Программируемые клавиши: Да

Размеры: 329 x 160 x 40 мм

RGB-подсветка: Да (настраиваемая)

Итоговая оценка:

Цена: 2 из 5

Дизайн и особенности: 4 из 5

Производительность: 4 из 5

Общая оценка: 4 из 5

Источник: TechRadar