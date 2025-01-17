Обзор Razer BlackWidow V4 Pro 75%: мощная беспроводная клавиатура с высокой производительностью и соответствующей ценой.

Обзор Razer BlackWidow V4 Pro 75%
Краткий обзор
Razer BlackWidow V4 Pro 75% — это новая премиальная беспроводная игровая клавиатура от бренда, оснащенная горячесъемными механическими переключателями и предлагает множество вариантов подключения.
Дизайн и особенности
Клавиатура характеризуется угловатым корпусом, подчеркивающим ее игровые намерения. Дополнительную эстетическую привлекательность придают RGB-подсветка и декоративные полосы по нижним краям. Однако, несмотря на внушительный вид, клавиатура компактна и легка в использовании.
Устройство оснащено кожаным подлокотником, который превосходит даже лучшие игровые клавиатуры благодаря своему изысканному дизайну и мягкости. Возможно, он покажется слишком толстым с первого взгляда, но пользователи быстро привыкают и ощущают комфорт.
На верхнем правом углу располагается небольшой OLED-дисплей, управляемый кнопкой на боковой панели и колесиком прокрутки. С помощью дисплея можно выполнять различные функции, например, регулировать громкость. Настройки клавиатуры доступны через это меню, несмотря на ограниченный выбор.
Программное обеспечение Synapse 4
Razer BlackWidow V4 Pro 75% поддерживает Synapse 4. Во время тестирования возникали некоторые технические неполадки, такие как неправильное отображение заряда батареи и неудачные обновления прошивки. Со временем проблемы были решены обновлениями, и далее работа была беспроблемной.
Когда Synapse 4 работает исправно, он предлагает полезные настройки, включая привязки и сокращения для клавиш и колесика прокрутки. Все интуитивно понятно и легко в навигации.
Производительность
В игровом процессе клавиатура особенно хороша. Переключатели Gen-3 Tactile имеют отличное и мягкое нажатие. Компактная схема и двойные PBT колпачки ключей удобны в использовании. В случае недовольства стандартными настройками, клавиатура горячесъемная, что позволяет менять переключатели и колпачки.
Печатать на BlackWidow V4 Pro 75% также приятно. Подушка для запястья обеспечивает хорошую поддержку, хотя угол наклона в шесть градусов может показаться недостаточным, он не снизил уровень комфорта.
Связь между режимами Bluetooth и 2.4GHz проста, однако использование HyperPolling Wireless Dongle не дало значительного улучшения. Также доступны удобные комбинации клавиш для быстрого переключения между тремя Bluetooth-устройствами.
Батарея и зарядка
Время работы от батареи хорошее, но не выдающееся. Клавиатура может работать в течение нескольких дней при различных сценариях использования. Полная зарядка с нуля занимает более двух часов, что является средним показателем.
Заключение
Razer BlackWidow V4 Pro 75% является качественно сделанной игровой клавиатурой. Однако ее высокая цена вызывает вопросы, учитывая, что другие модели, такие как Razer Huntsman V2 Analog и Steelseries Apex Pro, предлагают аналогичную производительность за меньшую стоимость. Для любителей механических клавиатур это безусловно выдающееся устройство.
Цена и доступность
Стоимость BlackWidow V4 Pro 75% составляет $299 / £299 / AU$499 и доступна она в черном цвете. В комплект входят кабель USB-C-to-A, HyperPolling Wireless Dongle, съемник для колпачков и три запасных переключателя.
Спецификации
- Компоновка: TKL
- Переключатели: Razer Mechanical Switches Gen-3 (Tactile)
- Программируемые клавиши: Да
- Размеры: 329 x 160 x 40 мм
- RGB-подсветка: Да (настраиваемая)
Итоговая оценка:
- Цена: 2 из 5
- Дизайн и особенности: 4 из 5
- Производительность: 4 из 5
- Общая оценка: 4 из 5
Источник: TechRadar