Процессы закупок технологий в Великобритании преуменьшают технические риски

Национальное контрольное управление Великобритании критикует подход правительства к работе с техническими поставщиками

— Существующая стратегия обходится налогоплательщикам в миллиарды и оставляет инфраструктуру Великобритании без обновлений на три десятилетия.

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— Комитет по общественным счетам также выразил мнение, что правительственные департаменты не являются «компетентными клиентами».

В последние годы британское правительство столкнулось с обвинениями в неэффективности управления процессами закупки технологий. Анализ процесса выявил недостаточную оценку технических рисков, что привело к завышенным бюджетам и задержкам в выполнении проектов, наносящим ущерб налогоплательщикам.

Согласно новому отчету Национального контрольного управления, общая стоимость ряда проектов, включая Национальную службу данных правопорядка и систему социальных выплат, возросла до более 3 миллиардов фунтов. При этом Великобритания потеряла многие годы возможностей для модернизации.

Стратегия расходов Великобритании на технологии

Национальное контрольное управление отметило, что планирование и утверждение проектов плохо подходят для цифровых программ из-за отсутствия тщательной оценки технической осуществимости и центрального руководства со стороны правительства.

В отчете подчеркивается, что техническая оценка контрактов часто не проводится должным образом, и риски намеренно занижаются. Появляющиеся после подписания контрактов сложности могут быть столь значительными, что не могут быть исправлены в рамках существующих процедур изменения. Часто наблюдается недостаточное внимание к детальной формулировке требований, что приводит к закупке минимально необходимых или самых дешевых ресурсов.

Национальное контрольное управление критикует также отсутствие понимания сложностей, связанных с существующими условиями, и указывает на то, что давлением на выполнение проектов ускоряются сроки заключения контрактов.

Геоффри Клифтон-Браун, председатель Комитета по общественным счетам, согласен, что система нуждается в изменении.

Он отмечает, что нехватка цифровых коммерческих навыков является серьезной проблемой, и государство не использует должным образом имеющийся потенциал. Управление поставщиками цифровых услуг осуществляется неэффективно, и центр власти не предоставляет направления для достижения департаментами компетентности в этой области.

Клифтон-Браун также поддерживает призыв Национального контрольного управления к единой стратегии взаимодействия с поставщиками. Он отмечает, что без стратегического подхода и актуальной стратегии закупок правительство рискует тратить ресурсы впустую и упустить возможность модернизировать государственный сектор.

Источник: TechRadar