Утечка данных PowerSchool оказалась серьезнее: скомпрометированы данные всех учащихся и преподавателей

Хакерская атака на PowerSchool: опасные последствия

Злоумышленники получили доступ к системе PowerSchool и украли информацию о студентах и преподавателях.

Несколько компаний подтвердили похищение данных за весь период использования PowerSchool.

Предполагается, что хакеры удалили похищенную информацию.

Недавняя кибератака на PowerSchool, компанию, занимающуюся образовательными технологиями, оказалась более серьезной, чем предполагалось ранее. Многие компании сообщили, что все их данные были украдены во время атаки.

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В конце декабря неустановленный злоумышленник использовал украденные учетные данные для доступа к платформе PowerSchool Student Information System (SIS). Он использовал инструмент поддержки клиентов для экспорта данных, чтобы выкрасть таблицы баз данных «Студенты» и «Учителя» в формате CSV, которые затем были похищены.

Украденная информация включала имена, почтовые адреса, а в некоторых районах — номера социального страхования (SSN), персональные данные (PII), медицинскую информацию и оценки.

Отсутствие выкупа

Хотя PowerSchool не раскрывает, сколько школ пострадало, несколько источников подтвердили значительные последствия инцидента. Два представителя пострадавших школьных округов сообщили, что хакеры получили доступ к большому объему личных данных как текущих, так и бывших студентов и преподавателей.

Одна из компаний заявила, что хакеры украли все исторические данные о студентах и преподавателях. Другая добавила, что похищены демографические данные всех учителей и студентов, как активных, так и архивных.

Кроме этих двух анонимных организаций, другие также публично признали инцидент. Школьный округ Менло-Парк подтвердил хищение исторических данных, школьный округ Ранчо Санта-Фе подал уведомление о нарушении безопасности данных, а компания RootED Solutions из Бостона отметила, что инцидент затронул и те школьные округа, которые ранее пользовались услугами PowerSchool.

PowerSchool заявила, что хотя это и не была атака с целью выкупа, компании пришлось заплатить злоумышленникам за удаление данных.

Источник: TechRadar