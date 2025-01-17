Обзор Pocketsmith на TechRadar

Мир личных финансов

Мир личных финансов предлагает множество возможностей для управления вашими деньгами. Pocketsmith — это приложение для бюджетирования, которое помогает справляться с этой задачей, а также планировать будущее с помощью набора функций, избавляющих от сложностей в планировании личных финансов.

Описание приложения

Это приложение с акцентом на настольные версии, доступное для MacOS, Windows и Linux. Однако, его также можно использовать через мобильное приложение, доступное для iOS и Android. Преимуществом Pocketsmith является простота перехода с другого приложения, такого как, например, Mint.

Реклама

Pocketsmith позволяет пользователям переносить свои счета, транзакции и категории в новую систему с минимальными усилиями. Как и у любого достойного финансового приложения, здесь предусмотрена защита уровня банка с использованием двухфакторной аутентификации, а также возможность настройки под индивидуальные потребности.

Версии и цены

Существует три варианта использования Pocketsmith, кроме минималистичной бесплатной версии. Начальный пакет Foundation стоит в год или в месяц. Следующий уровень — Flourish — в год или в месяц.

Самая дорогая версия — Fortune — обойдется в год или в месяц. Более высокая плата дает доступ к большему количеству подключенных банков. Также доступна версия для Великобритании с соответствующими ценами.

Основные функции

Pocketsmith предлагает ряд инструментов, которые помогают не только отслеживать расходы, но и контролировать общее состояние финансов, планировать будущее и управлять задолженностями. С приложением просто подключиться к активным банковским потокам более чем 12,000 финансовых учреждений по всему миру.

Приложению под силу обрабатывать различные валюты и обновлять данные ежедневно в зависимости от курса выбранных счетов. Несмотря на сложность и многообразие аккаунтов и валют, Pocketsmith позволяет категоризировать, маркировать и аннотировать расходы, что облегчает отслеживание финансов.

Инструменты бюджета и планирования

Pocketsmith обладает мощными инструментами для бюджетирования и планирования. Пакет премиум-класса позволяет создавать прогнозы до 60 лет вперед. Гибкость приложения при планировании будущих счетов и бюджетов помогает оставаться организованным. Также доступны инструменты отчетности, предоставляющие информацию о денежном потоке и чистой стоимости активов.

Производительность

Pocketsmith наилучшим образом функционирует на настольных устройствах, где имеется больше возможностей для работы с обширными данными. Однако, мобильные приложения работают также быстро, как и версия через веб-браузер, несмотря на многочисленные функции и инструменты.

Простота использования

Хотя существует бесплатная версия Pocketsmith, она довольно проста и не подходит для сложных финансовых потребностей. Платные версии более функциональны, но требуют времени и терпения для освоения. Интерфейс как на настольных, так и на мобильных версиях довольно современный, хотя в нем много различных функций и возможностей.

Поддержка

На сайте Pocketsmith существует активное сообщество пользователей, делящихся опытом использования личного финансового организатора. Для получения полноценной поддержки предусмотрен обширный обучающий центр. Если этого недостаточно, через форму обратной связи можно получить прямую поддержку, начиная с чатового окна для ввода вопросов и запросов.

Итог

Pocketsmith не подойдет тем, у кого простая финансовая структура и не требуется сложных анализов данных. Основная ценность приложения заключается в одной из трех платных версий, которые хотя и дороже, но дают доступ к ряду уникальных возможностей.

Источник: TechRadar