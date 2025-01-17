Почему церемония вступления в должность происходит 20 января?

Дональд Трамп вступит в должность следующего Президента Соединённых Штатов Америки в понедельник, 20 января.

День инаугурации проходит каждые четыре года 20 января в здании Капитолия США в Вашингтоне, округ Колумбия. В те годы, когда 20 января выпадает на воскресенье, новый президент принимает присягу в частном порядке, но публичная церемония проходит 21 января, как объясняет Шеннон Боу О’Брайен, доцент кафедры государственного управления Техасского университета в Остине. В этот день проходят такие мероприятия, как церемония приведения к присяге, инаугурационная речь и обед по случаю инаугурации.

Реклама

На инаугурации Трампа, знаменующей его возвращение в Белый дом, планируется выступление нескольких музыкальных исполнителей, включая лауреата премии Грэмми, певицу Кэрри Андервуд, которая, как ожидается, исполнит песню «America the Beautiful».

Ранее День инаугурации не всегда проводился в январе. Первоначально Конгресс установил 4 марта 1789 года как дату начала работы нового правительства. Однако плохая зимняя погода задержала инаугурацию Джорджа Вашингтона на несколько недель, и его привели к присяге лишь 30 апреля 1789 года в Нью-Йорке, который тогда был столицей страны, по словам О’Брайен. Более ста лет после этого президенты и вице-президенты присягали 4 марта.

Разрыв между днем выборов и днем инаугурации отчасти был связан с длительным процессом подсчета голосов, а также с долгими путешествиями из-за плохих дорожных условий, говорит О’Брайен. Этот продолжительный период иногда создавал проблемы между уходящей и вступающей в должность администрациями.

«Мы оказываемся в ситуации, когда у нас функционально как бы два президента», — говорит О’Брайен. «Вы сейчас это видите: Дональд Трамп пока что является частным лицом, но все уже относятся к нему почти как к президенту, а Джо Байден фактически отходит на второй план на многих уровнях. Такая ситуация продолжалась около четырех месяцев».

Это стало одной из причин переноса Дня инаугурации. Одновременно с этим, благодаря достижениям в технологии, процесс подсчета голосов ускорился. Условия транспортировки и дорожные условия также улучшились. Так, в 1933 году была ратифицирована 20-я поправка к Конституции, которая изменила День инаугурации на 20 января, а первую сессию нового Конгресса на 3 января. Впервые День инаугурации состоялся 20 января спустя четыре года, в 1937 году, став традицией, которой мы следуем сейчас.

Источник: Time