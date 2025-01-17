Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан осужден за коррупцию

ИСЛАМАБАД — В пятницу пакистанский суд приговорил к 14 и семи годам тюрьмы бывшего премьер-министра страны Имрана Хана и его супругу, которые уже находятся в заключении, признав их виновными в коррупции, сообщили чиновники и адвокат Хана.

Это очередной удар для бывшего премьера, который пребывает за решеткой с 2023 года.

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Пара обвиняется в том, что они приняли в дар участок земли от крупного застройщика в обмен на отмытые деньги, когда Хан находился у власти.

По словам обвинителей, бизнесмен Малик Риаз был затем освобожден Ханом от уплаты штрафов по другому делу посредством этих отмытых средств в размере 190 миллионов фунтов стерлингов ($240 миллионов), которые были возвращены Пакистану британскими властями в 2022 году для внесения в казну.

Хан отрицал обвинения и с момента ареста в 2023 году утверждает, что все обвинения против него — заговор со стороны оппонентов, чтобы не допустить его возвращения к власти.

Госпожа Биби была взята под стражу тюремными чиновниками после объявления приговора, согласно официальным данным. Ранее она отбывала тюремный срок по другому делу о коррупции, но была освобождена под залог судом в октябре. Недавно она возглавила митинг с требованием освободить супруга.

Адвокат защиты Файсал Чодри заявил, что приговор может быть обжалован в высших судах.

Сразу после объявления приговора депутаты партии Хана «Пакистан Техрик-е-Инсаф» (PTI) организовали митинг у здания парламента в столице, Исламабаде, утверждая, что бывший премьер был несправедливо наказан.

«Это сфабрикованное дело, и мы обратимся в апелляционный суд против этого решения», — заявил Омар Аюб Хан, один из ключевых лидеров партии, который не имеет родства с бывшим премьером.

Имран Хан, выбывший из кресла премьер-министра после голосования о недоверии в парламенте в апреле 2022 года, ранее был осужден по обвинениям в коррупции, разглашении официальных секретов и нарушении законов о браке, получив соответственно 10, 14 и 7 лет лишения свободы. Согласно пакистанскому законодательству, он должен отбыть сроки одновременно, что означает, что он будет находиться в заключении срок, равный самому длительному из приговоров.

Некоторые из сторонников Хана также находились возле тюрьмы Адиала в городе Равалпинди, выкрикивая лозунги против правительства и требуя освобождения своего лидера.

В четверг министр информации Аттаулла Тарр сообщил журналистам в Исламабаде, что против Хана и его супруги имеются «неопровержимые доказательства» в так называемом «скандале мега коррупции». Тарр утверждает, что Хан даже не информировал своих министров о средствах, возвращенных Пакистану Великобританией.

Тарр также заявил, что Хан построил новый роскошный дом в восточном городе Лахор после оказания услуг застройщику и не смог объяснить, откуда у него средства для его постройки.

Последние события произошли на фоне переговоров партии Хана PTI с правительством премьер-министра Шахбаза Шарифа с требованием освобождения всех политических заключенных, включая Хана и других лидеров партии.

Шариф стал премьер-министром после февральских выборов 2024 года, которые, по версии PTI, были сфальсифицированы.

Источник: Time