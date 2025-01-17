Видеокарты Nvidia RTX 5080 могут быстро исчезнуть с полок — а что будет с RTX 5090?

Ограниченный запас новых графических процессоров Nvidia Blackwell

Слухи о дефиците RTX 5090 на рынке

На ресурсе появилась информация, что первые поставки новых поколений графических процессоров от Nvidia, а именно RTX 5080 и RTX 5090, которые ожидаются в конце января, могут быть сильно ограничены в доступности.

Видеообзор от VideoCardz обратил внимание на заявление модератора (Pokerclock) с немецкого форума PC Games Hardware. В этой публикации сообщалось, что уровень запасов для первых Blackwell GPU будет «крайне ограниченным», что в особенности касается модели RTX 5090.

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Влияние на рынок

По утверждению «осведомленных» инсайдеров, значительная часть новых моделей графических карт GeForce будет предназначена именно для геймеров. Это значит, что компании, занимающиеся продажей на B2B рынках и оптовики не получат значительных заказов на Blackwell — если слухи подтвердятся.

Прогноз и советы для покупателей

Pokerclock предсказывает, что для получения RTX 5090 или RTX 5080 придется потрудиться и, вероятно, столкнуться с очередями в магазине в день старта продаж. Это вновь создаст напряженную ситуацию с наличием, аналогичную обычной схватке с перекупщиками и автоматическими системами покупок.

Анализ ситуации

Этот прогноз касается преимущественно немецкого рынка, где основные ритейлеры, такие как Mindfactory, вероятно, получат большую часть запасов. Даже если утверждения Pokerclock верны, это не обязательно совпадет с ситуацией в других регионах. Однако, учитывая размер немецкого рынка, проблемы с поставками в этом регионе могут означать возможные трудности в других частях Европы.

США, возможно, окажутся в лучшем положении, но и там покупатели столкнутся с давлением из-за потенциальных тарифов, которые могут увеличить цены на электронные товары. Поэтому, несмотря на ограничения, те, кто настроен терпеливо, смогут дождаться, когда ситуация стабилизируется.

В случае, если вам требуется обновить компьютер и у вас есть возможность подождать, это может быть лучшим решением, чтобы избежать первых волн переплат и дефицита.

Источник: TechRadar