Nintendo не упомянула команду, создавшую оригинальную Donkey Kong Country Returns, в титрах ремастера

Запуск Donkey Kong Country Returns HD: Проблема с указанием авторов

Donkey Kong Country Returns HD, недавно выпущенный порт игры 2010 года для Wii, не содержит в титрах упоминаний о конкретных членах оригинальной команды разработчиков Retro Studios, как сообщает GameSpot. Однако после обнаружения этого факта Nintendo предоставила комментарий, сделав заявление для Eurogamer.

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Nintendo отметила:

«Мы верим в необходимость должного упоминания всех, кто участвовал или внес вклад в создание игры, и ценим вклад всех сотрудников в процессе разработки».

Данное заявление принадлежит исключительно Nintendo, и в нём не указывается конкретное имя автора. В титрах игры указано, что портированием занималась компания Forever Entertainment.

Источник: TheVerge