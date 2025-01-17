Непревзойденное единство: как соперницы из WNBA объединились для создания новаторской женской лиги 3х3

Это неслыханное событие: два великих соперника в профессиональном баскетболе, которые менее трех месяцев назад столкнулись в эпической финальной серии WNBA, теперь сидят в одной комнате, чтобы представить свое новое баскетбольное предприятие.

«Да, между сооснователями было немного напряжено», — говорит центровая «Нью-Йорк Либерти» Брианна Стюарт, которая вместе со своей соперницей по финалу 2024 года WNBA, игроком команды «Миннесота» Нафиссой Коллиер, запускает новую профессиональную баскетбольную лигу «Unrivaled», чей старт намечен на пятницу вечером в Южной Флориде.

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Обе проводят совместное интервью по Zoom из нового многофункционального баскетбольного комплекса «Unrivaled» площадью 130 000 квадратных футов недалеко от Майами. В решающем матче 5 финала, который был завершен в пользу «Либерти», встречи были не без споров. Соперник «Миннесота» находилась в секундной близости от завоевания чемпионского титула, когда Стюарт показалось, что она нарушила правила, прежде чем судья присудил ей спорную штрафную в конце основного времени, что позволило ей забить два штрафных и перевести игру в овертайм, где Нью-Йорк победил и выиграл первый в истории клуба титул WNBA.

На пресс-конференции после игры тренер «Миннесоты» Шерил Ривс раскритиковала судей за то, что они позволяли «Нью-Йорку» играть физически в течение всей серии. «Эта фигня была украдена у нас», — сказала она. Через несколько недель, в подкасте NBA игрока Пола Джорджа, Коллиер назвала судейство «ужасным», а неназначение нарушения за передвижение ног Стюарт и последующий штрафной свисток — «вопиющим». В интервью для GQ, опубликованном в начале января, Коллиер признала, что все еще не отошла от поражения, называя его «несправедливостью».

Так что, когда обе теперь сидят рядом на экране моего ноутбука, я не мог не спросить: согласна ли Стюарт с точкой зрения своей соосновательницы? «Какой вопрос», — говорит Стюарт. — «Эмм, я думаю, что это было напряжение момента. Каждый испытывает разные эмоции. Но одно, что мы отметили, это то, что с увеличением внимания к WNBA немного больше внимания будет уделяться судейству. И, надеюсь, это то, что мы сможем продолжать развивать».

Дипломатично, но в стороне от прямого ответа. Согласна ли она с оценкой Коллиер, что их титул был несправедливым? «Нет, я не согласна с этой оценкой», — отвечает Стюарт. Конечно, она не соглашается: это просто нужно было зафиксировать в записи. Тем не менее ЛеБрон Джеймс выразил мнение многих, когда в соцсетях написал после того, как Аланна Смит получила фол против Стюарт в концовке пятой игры: «Извините, но это не было фолом! Позвольте самим игрокам решать исход напряженных матчей».

Так был ли это все-таки фол?

«Да», — отвечает Стюарт. «Они пересмотрели и все равно назначили фол, так что…»

На это Коллиер, смеясь во время беседы, добавила что-то?

«Вы просто задаете очень подводящие вопросы», — говорит она. «Так что я просто смеюсь».

Бывшие сокомандницы по университетской команде в UConn, которые также вместе дважды выигрывали золотые медали на Олимпиаде — в Токио и прошлым летом в Париже — должны без проблем пройти мимо напряженной серии. «Unrivaled» требует их полного внимания. Лига, которая привлекла 35 миллионов долларов инвестиций и получила поддержку от таких спонсоров, как Ally Financial, Miller Lite и Under Armour, стремится развить импульс, который женский баскетбол — и женский спорт в целом — увидел в последние несколько лет. Успех «Unrivaled» должен развеять сомнения в огромном потенциале дальнейшего роста.

Кроме того, для игроков WNBA, участвующих в этой лиге, «Unrivaled» предлагает возможность заработать значительный доход в межсезонье, в США. В среднем 36 игроков «Unrivaled» будут получать более 220 000 долларов заработной платы, что выше максимальной базовой зарплаты в 214 466 долларов и близко к 249 244 долларов базы супермакса в сезоне 2025 WNBA. «Unrivaled» также предлагает игрокам участие в капитале и распределение прибыли. Эти финансовые вознаграждения могут стимулировать игроков отказаться от участия в заграничных командах в межсезонье WNBA, как это было на протяжении многих лет. Находясь в Соединенных Штатах в это время 2025 года, игрокам легче активировать спонсорские предложения через различные мероприятия и обязательства, уменьшая нагрузку на их семьи.

Коллиер рассказала, что впервые задумалась о создании «Unrivaled» около двух с половиной лет назад, когда родилась ее дочь Мила. Она и ее муж, тренер по баскетболу Алекс Базелл, шутили, что им стоит запустить свою собственную лигу 3 на 3, а не 5 на 5. «Так много давки в штрафной, особенно для игроков на нашей позиции», — говорит Коллиер, которая, как и Стюарт, выше ростом и часто борется в штрафной. «Чтобы продемонстрировать свои навыки и способности, нам пришлось убрать людей с площадки».

Паре стало известно, что их идея имеет потенциал. (Базелл, действительно, теперь является президентом «Unrivaled»). Стюарт была естественным партнером, учитывая ее связи с Коллиер и репутацию двукратного MVP WNBA и трехкратного чемпиона (про последний титул тут много сказано), которые она принесет в лигу. Она приняла предложение, особенно потому, что могла оставаться дома с дочерью Руби в межсезонье.

Стюарт играла в Турции после сезона 2022 года WNBA, когда Руби был один год. Адаптация к новой стране и нахождение детского сада были непростыми. «Бывают моменты, когда ты задаешься вопросом, стоит ли оно того?» — говорит Стюарт. «Да, ты зарабатываешь деньги. Ты постигаешь новые культуры, и это всегда позитивно. Но ты слишком многого лишаешься».

«Unrivaled» предоставляет игрокам жилье в Южной Флориде. Регулярный сезон и плей-офф лиги продлятся с 17 января до чемпионской игры 17 марта; игры регулярного сезона обычно проходят по пятницам, субботам и понедельникам, с проведением одного из турниров один-на-один в середине сезона с призовым фондом в 250 000 долларов для победителя, в неделю начала 10 февраля. В отличие от Олимпийского 3х3, который проводится на полполя, игроки «Unrivaled» будут бегать по всему полю, хотя и с меньшими размерами, чем в WNBA.

В лиге представлено 6 команд с такими названиями, как «Lunar Owls BC» (команда Коллиер) и «Mist BC» (команда Стюарт): в каждом составе 6 игроков и тренер. TNT или TruTV будут транслировать каждый матч «Unrivaled». Max будет транслировать все игры, которые будут проходить в комплексе на Медли, штат Флорида. Это пространство включает тренировочную и игровую площадки, залы для собраний и тренировок, столовую с диетологами, семейную комнату, центр по уходу за детьми и «гламурную комнату» от Sephora.

«Я бы осталась здесь навсегда», — сказала Angel Reese, форвард «Чикаго Скай» и занявшая второе место в номинации новичка года WNBA, которая будет играть за команду «Rose BC», на недавней встрече с прессой лиги «Unrivaled». «Все, что мне нужно, здесь — от массажа, до криокамер, до простого наличия ресурсов, от тренировок до всего. Так что, возможность быть здесь и ценить женщин сейчас очень важна, особенно с ростом женского баскетбола».

«Unrivaled» столкнется с конкуренцией в новой лиге спортивного пространства. Например, это TGL, внутренняя лига по гольфу, где команды отправляют мячи в симуляторы и играют на реальных зелёнках, дебютировала в начале января: ESPN транслирует эти мероприятия. Плюс у фанатов уже есть множество спортивных и развлекательных вариантов на их выбор: будет ли у них возможность воспринимать что-то еще? Коллиер уверена, что «Unrivaled» будет выделяться, потому что люди уже смотрят баскетбол в это время года. Плюс, известные игроки смогут привлечь аудиторию. Помимо Коллиер, Стюарт и Риз, среди выдающихся участников — Сабрина Ионеску, Бриттни Грайнер, Скайлар Диггинс-Смит, Арике Огунбовале и другие. «Мы с самого начала говорили, что должны привлечь звёзд, чтобы это сработало», — говорит Коллиер. «Все лучшие игроки здесь».

Есть и заметные отсутствия, такие как reigning WNBA MVP Asia Wilson и reigning rookie Caitlin Clark, чья игра помогла WNBA установить множество рекордов по посещаемости и просмотрам в прошлом сезоне. «Я просто хочу оставаться вне внимания прессы», — рассказала Кларк для TIME в интервью «Атлет года» 2024 года, когда ее спросили о причинах неучастия в дебютной кампании «Unrivaled».

Стюарт, по крайней мере, не была удивлена, что Кларк отклонила приглашение «Unrivaled», учитывая, что она снова вывела Айову в финал NCAA 2024 года. «Как человек, который прошёл через университетскую гонку, а затем был выбран в драфте через две недели, а затем отправился в новый город и провел сезон новичка, это, конечно, вихрь», — говорит Стюарт, которая присоединилась к «Сиэтл Сторм» после того, как привела UConn к победе в чемпионате NCAA в 2016 году, её четвёртому подряд титулу, а также участвовала в Олимпийской команде США в Рио тем летом. «Это вполне понятно, что она хочет взять перерыв и просто быть человеком какое-то время», — отмечает Стюарт. «Надеюсь, в будущем она захочет увидеть, что это такое».

Многие другие проявили интерес своими финансами. Среди инвесторов «Unrivaled» — теннисистка Coco Gauff, игрок NBA Giannis Antetokounmpo, миллиардер из частного капитала и бывший владелец «Милуоки Бакс» Марк Ласри, тренер Университета Южной Каролины Dawn Staley и бывший CEO Warner Bros. Анн Сарнофф. Последний раунд финансирования «Unrivaled» на сумму 28 миллионов долларов был переподписан. «Мы действительно вышли на рынок в идеальное время», — говорит Коллиер, ссылаясь на устойчивый рост WNBA за последние несколько лет и приток популярных молодых игроков из колледжей, которые присоединились к профессиональной лиге в этом сезоне.

«Я не удивлена, что мы получаем такие отзывы, потому что долгое время пытались бороться с мифом, что женский спорт — это благотворительность, но на самом деле это отличное бизнес-инвестиции», — говорит Коллиер. «Люди видят это и хотят быть вовлеченными. Ведь это принесет им деньги».

Источник: Time