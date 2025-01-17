Население Китая сокращается третий год подряд

Сокращение численности населения в Китае

Китай в течение последних трех лет подряд фиксирует сокращение численности населения, как сообщило правительство страны в пятницу, что указывает на дальнейшие демографические трудности для второй по численности населения страны в мире, которая сталкивается с проблемами старения населения и нехватки трудоспособных граждан.

На конец 2024 года численность населения Китая составила 1,408 миллиарда человек, что на 1,39 миллиона меньше, чем в предыдущем году.

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Эти данные отражают мировые тенденции, особенно заметные в Восточной Азии, где такие страны, как Япония, Южная Корея и Гонконг, также столкнулись с резким падением рождаемости. Китай присоединился к числу стран с падающим населением, таких как Япония и большинство стран Восточной Европы, уже три года назад.

Основные причины происходящего аналогичны мировым: рост стоимости жизни вынуждает молодое поколение откладывать или совсем отказываться от брака и рождения детей, предпочитая получение образования и карьеру. Хотя люди стали жить дольше, это не компенсирует снижение уровня рождаемости.

Особенно уязвимы к такому положению страны, такие как Китай, которые допускают низкий уровень иммиграции.

Исторически Китай был одним из самых густонаселенных регионов мира, несмотря на вторжения, наводнения и другие природные катаклизмы, его население выживало благодаря рису на юге и пшенице на севере. После окончания Второй мировой войны и прихода к власти Коммунистической партии в 1949 году, семьи стали больше, и численность населения удвоилась всего за три десятилетия, даже несмотря на массовые потери в годы Великого скачка и Культурной революции.

После завершения Культурной революции и смерти Мао Цзэдуна, коммунистические чиновники начали беспокоиться о том, что население Китая может превысить возможность страны прокормить себя, и приступили к введению жесткой политики «одного ребенка». Хотя это никогда не было формально узаконено, женщины вынуждены были получать разрешение на рождение ребенка, а нарушители могли подвергаться принудительным абортам на поздних сроках беременности и иным мерам контроля рождаемости, часто с выплатой больших штрафов, и рисковали тем, что их ребенок останется без гражданства.

В сельской местности Китая, где предпочтение отдавалось мужским потомкам и всё ещё разрешалось иметь двух детей, власть сосредоточила свои усилия, требуя у женщин подтверждения менструаций и развешивая лозунги на зданиях, такие как «меньше детей — лучше дети».

Правительство пыталось бороться с селективными абортами девочек, но с легализованными и широко доступными абортами незаконные услуги по проведению УЗИ процветали.

Наибольшим фактором дисбаланса полов в Китае стало преимущество рождения мальчиков: на каждые 100 девочек рождалось значительно больше мальчиков, что создало угрозу социальной нестабильности среди китайских «более холостяков». Согласно пятничному отчету, число мужчин составило 104,34 на каждые 100 женщин, хотя независимые источники называют это соотношение более высоким.

Еще более тревожным для правительства стала резкая убыль населения, которая впервые за десятилетия произошла в 2023 году, а Индия в том же году обошла Китай как самая населённая страна мира. Быстро стареющее население, снижающаяся рабочая сила, отсутствие потребительских рынков и эмиграция за границу оказывают серьёзное давление на систему.

Несмотря на рост расходов на военные и крупномасштабные инфраструктурные проекты, система социальной защиты Китая остаётся слабой, так как всё больше китайцев отказываются платить в пенсионную систему, находящуюся в затруднительном положении.

Более 20% населения сейчас старше 60 лет, что официально составляет 310,3 миллиона человек или 22% от общей численности населения. К 2035 году ожидается, что эта цифра превысит 30%, что может вызвать обсуждение изменения официального пенсионного возраста, который является одним из самых низких в мире. Между тем, из-за снижения числа учащихся, некоторые пустующие школы и детские сады переоборудуются в учреждения по уходу за пожилыми людьми.

Эти события подтверждают высказывание о том, что Китай, оставаясь второй по величине экономикой в мире, но сталкиваясь с серьёзными вызовами, «состареет, прежде чем разбогатеет».

Государственные стимулы, включая денежные выплаты за рождение до трех детей и финансовую помощь с жилищными расходами, обернулись лишь временными мерами.

Тем временем, Китай продолжает активную урбанизацию, с 10 миллионами новых городских жителей, увеличив долю городского населения до 67%, что на процент больше по сравнению с прошлым годом.

Источник: Time