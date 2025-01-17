Mac mini с M4 от Apple: один из лучших, но требует срочного решения проблемы.

Пользователи Mac mini M4 от Apple сообщают о проблемах с подключением USB-C

Периферийные устройства, такие как клавиатуры, неожиданно отключаются

Apple пока не прокомментировала ситуацию, и причины проблемы неизвестны

Хотя новый Mac mini от Apple считается одним из лучших компьютеров Mac и высоко оценен в обзорах, пользователи сталкиваются с серьёзной проблемой, вызывающей у них недовольство.

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Многие владельцы сообщают о случайных отключениях USB-C-соединений, что подтверждается многочисленными жалобами. Проблема касается периферийных устройств, таких как клавиатуры, которые внезапно перестают работать. Единственный способ восстановить работу устройств — отключить и заново подключить кабель, что весьма неудобно.

Эта ситуация также может затруднить перенос файлов между Mac mini и внешним USB-C-накопителем, если отключения происходят так часто, как утверждают пользователи. Пока неясно, связано ли это с ошибкой Apple. Однако, как отмечают некоторые пользователи, проблема возникает при пробуждении устройства из спящего режима и может быть устранена в будущем обновлением программного обеспечения от Apple.

Какие есть решения проблемы на данный момент?

Лучшим временным решением является использование Bluetooth, хотя пользователи Mac mini M4 столкнулись с проблемами и в этой области. Подобные неисправности могут быстро вызвать недовольство пользователей и нивелировать достоинства Mac mini, поэтому Apple необходимо срочно заняться решением проблемы.

Например, с аксессуаром, таким как Magic Mouse, даже нельзя подключиться проводным способом, так как порт для зарядки USB-C находится на нижней части мышки, что давно вызывает критику. К счастью, мышь беспроводная, поэтому она может использоваться до решения проблемы Apple.

Mac mini M4 был выпущен в ноябре прошлого года, и появление подобных неисправностей не кажется удивительным. Нужно дождаться точного выяснения причин, надеясь, что ожидание не затянется.

Источник: TechRadar