Microsoft удваивает ставку на развитие ИИ

На этой неделе Microsoft сделала три значимых анонса, которые повлияют на стратегию компании в области искусственного интеллекта в 2025 году.

Создание новой инженерной группы AI: Microsoft сформировала новую команду, возглавляемую бывшим инженерным директором Meta Джейем Париком, которая сосредоточится на создании платформы искусственного интеллекта и инструментов как для Microsoft, так и для ее клиентов.

Запуск агентов по оплате по мере использования: Компания объявила об агентах по принципу «оплата по мере использования» для бизнес-версии возрожденного Copilot Chat.

Включение AI-функций в Microsoft 365: Завершив неделю, Microsoft объединила AI-опции Office с Microsoft 365 для потребителей, повысив цену подписки.

Все три анонса отражают стремление Microsoft доминировать в сфере AI. Подход к безопасности остается важным аспектом корпоративной политики, но теперь продвижение AI стоит на одном уровне с этим приоритетом.

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Создание новой группы инженерии является примером приоритетов компании. Во главе с Джейем Париком новая группа CoreAI объединяет команды Microsoft Dev Div и AI платформы. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла отметил, что эта реорганизация знаменует собой новый этап в развитии AI-платформы и изменит подход к разработке приложений.

Очередное объединение усилий Microsoft в области AI и разработки, как заявил Наделла, позволит искусственному интеллекту создавать кастомные приложения и автоматизировать многие ручные задачи. Это переводит компанию с услуг программного обеспечения на программное обеспечение как услугу.

Последние два десятилетия Microsoft успешно продавала облачные решения бизнесу. Теперь компания делает ставку на автоматизацию услуг с помощью AI, предоставляя их в виде программного продукта. Однако внутри самой Microsoft возникло некое тревожное отношение к новой стратегии всеообщей направленности на AI.

Новые возможности Copilot призваны привлечь пользователей к использованию AI в работе. Чат-версия бесплатна, но за автоматизацию задач придется доплачивать. Это новая возможность для продажи и продвижения Microsoft 365 Copilot с подпиской $30 за пользователя в месяц. Copilot стал настоящей поддержкой, помогая анализировать данные в Excel, писать тексты в Word и создавать презентации в PowerPoint.

Новые AI-функции включены в подписки Microsoft 365 Personal и Family, а стоимость их увеличилась на $3 в месяц. В рамках повышения стоимости подписки Microsoft предоставляет пакет AI-кредитов, который можно использовать для разных функций в приложениях Office.

Решение Google сделать свои AI-функции в Google Workspace бесплатными увеличивает давление на Microsoft. В ответ ожидается, что Microsoft предложит новые опции в своих коммерческих подписках.

Ожидается, что конкуренция в 2025 году усилится, и Microsoft представит больше инновационных решений, связанных с использованием AI.

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Источник: TheVerge