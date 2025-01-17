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Microsoft удваивает ставку на развитие ИИ

17.01.2025
Microsoft удваивает ставку на развитие ИИ Microsoft удваивает ставку на развитие ИИ

На этой неделе Microsoft сделала три значимых анонса, которые повлияют на стратегию компании в области искусственного интеллекта в 2025 году.

  • Создание новой инженерной группы AI: Microsoft сформировала новую команду, возглавляемую бывшим инженерным директором Meta Джейем Париком, которая сосредоточится на создании платформы искусственного интеллекта и инструментов как для Microsoft, так и для ее клиентов.
  • Запуск агентов по оплате по мере использования: Компания объявила об агентах по принципу «оплата по мере использования» для бизнес-версии возрожденного Copilot Chat.
  • Включение AI-функций в Microsoft 365: Завершив неделю, Microsoft объединила AI-опции Office с Microsoft 365 для потребителей, повысив цену подписки.

Все три анонса отражают стремление Microsoft доминировать в сфере AI. Подход к безопасности остается важным аспектом корпоративной политики, но теперь продвижение AI стоит на одном уровне с этим приоритетом.

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Создание новой группы инженерии является примером приоритетов компании. Во главе с Джейем Париком новая группа CoreAI объединяет команды Microsoft Dev Div и AI платформы. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла отметил, что эта реорганизация знаменует собой новый этап в развитии AI-платформы и изменит подход к разработке приложений.

Очередное объединение усилий Microsoft в области AI и разработки, как заявил Наделла, позволит искусственному интеллекту создавать кастомные приложения и автоматизировать многие ручные задачи. Это переводит компанию с услуг программного обеспечения на программное обеспечение как услугу.

Последние два десятилетия Microsoft успешно продавала облачные решения бизнесу. Теперь компания делает ставку на автоматизацию услуг с помощью AI, предоставляя их в виде программного продукта. Однако внутри самой Microsoft возникло некое тревожное отношение к новой стратегии всеообщей направленности на AI.

Новые возможности Copilot призваны привлечь пользователей к использованию AI в работе. Чат-версия бесплатна, но за автоматизацию задач придется доплачивать. Это новая возможность для продажи и продвижения Microsoft 365 Copilot с подпиской $30 за пользователя в месяц. Copilot стал настоящей поддержкой, помогая анализировать данные в Excel, писать тексты в Word и создавать презентации в PowerPoint.

Новые AI-функции включены в подписки Microsoft 365 Personal и Family, а стоимость их увеличилась на $3 в месяц. В рамках повышения стоимости подписки Microsoft предоставляет пакет AI-кредитов, который можно использовать для разных функций в приложениях Office.

Решение Google сделать свои AI-функции в Google Workspace бесплатными увеличивает давление на Microsoft. В ответ ожидается, что Microsoft предложит новые опции в своих коммерческих подписках.

Ожидается, что конкуренция в 2025 году усилится, и Microsoft представит больше инновационных решений, связанных с использованием AI.

Подборка новостей:

  • Поддержка Office в Windows 10 завершится после 14 октября. Необходимость в переходе на Windows 11 становится более очевидной.
  • Microsoft прекращает использовать стилизованный интерфейс Google для привлечения пользователей Bing.
  • Parallels тестирует эмуляцию Windows на Mac с процессором от Apple.
  • Бывший глава дизайна Surface в Microsoft присоединился к Amazon.
  • Сатья Наделла обсудил с Трампом вопросы, касающиеся кибербезопасности и технологической политики.
  • Microsoft убрала лист ожидания для GitHub Copilot Workspace.
  • Компания готова к соблюдению AI-закона ЕС.
  • Microsoft подала патент на использование AI в разработке игровых сценариев.

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Источник: TheVerge

ПульсХаб
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