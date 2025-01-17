Microsoft удваивает ставку на развитие ИИ

На этой неделе Microsoft сделала три значимых анонса, которые повлияют на стратегию компании в области искусственного интеллекта в 2025 году.
- Создание новой инженерной группы AI: Microsoft сформировала новую команду, возглавляемую бывшим инженерным директором Meta Джейем Париком, которая сосредоточится на создании платформы искусственного интеллекта и инструментов как для Microsoft, так и для ее клиентов.
- Запуск агентов по оплате по мере использования: Компания объявила об агентах по принципу «оплата по мере использования» для бизнес-версии возрожденного Copilot Chat.
- Включение AI-функций в Microsoft 365: Завершив неделю, Microsoft объединила AI-опции Office с Microsoft 365 для потребителей, повысив цену подписки.
Все три анонса отражают стремление Microsoft доминировать в сфере AI. Подход к безопасности остается важным аспектом корпоративной политики, но теперь продвижение AI стоит на одном уровне с этим приоритетом.
Создание новой группы инженерии является примером приоритетов компании. Во главе с Джейем Париком новая группа CoreAI объединяет команды Microsoft Dev Div и AI платформы. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла отметил, что эта реорганизация знаменует собой новый этап в развитии AI-платформы и изменит подход к разработке приложений.
Очередное объединение усилий Microsoft в области AI и разработки, как заявил Наделла, позволит искусственному интеллекту создавать кастомные приложения и автоматизировать многие ручные задачи. Это переводит компанию с услуг программного обеспечения на программное обеспечение как услугу.
Последние два десятилетия Microsoft успешно продавала облачные решения бизнесу. Теперь компания делает ставку на автоматизацию услуг с помощью AI, предоставляя их в виде программного продукта. Однако внутри самой Microsoft возникло некое тревожное отношение к новой стратегии всеообщей направленности на AI.
Новые возможности Copilot призваны привлечь пользователей к использованию AI в работе. Чат-версия бесплатна, но за автоматизацию задач придется доплачивать. Это новая возможность для продажи и продвижения Microsoft 365 Copilot с подпиской $30 за пользователя в месяц. Copilot стал настоящей поддержкой, помогая анализировать данные в Excel, писать тексты в Word и создавать презентации в PowerPoint.
Новые AI-функции включены в подписки Microsoft 365 Personal и Family, а стоимость их увеличилась на $3 в месяц. В рамках повышения стоимости подписки Microsoft предоставляет пакет AI-кредитов, который можно использовать для разных функций в приложениях Office.
Решение Google сделать свои AI-функции в Google Workspace бесплатными увеличивает давление на Microsoft. В ответ ожидается, что Microsoft предложит новые опции в своих коммерческих подписках.
Ожидается, что конкуренция в 2025 году усилится, и Microsoft представит больше инновационных решений, связанных с использованием AI.
Подборка новостей:
- Поддержка Office в Windows 10 завершится после 14 октября. Необходимость в переходе на Windows 11 становится более очевидной.
- Microsoft прекращает использовать стилизованный интерфейс Google для привлечения пользователей Bing.
- Parallels тестирует эмуляцию Windows на Mac с процессором от Apple.
- Бывший глава дизайна Surface в Microsoft присоединился к Amazon.
- Сатья Наделла обсудил с Трампом вопросы, касающиеся кибербезопасности и технологической политики.
- Microsoft убрала лист ожидания для GitHub Copilot Workspace.
- Компания готова к соблюдению AI-закона ЕС.
- Microsoft подала патент на использование AI в разработке игровых сценариев.
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Источник: TheVerge