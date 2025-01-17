Microsoft интегрирует ИИ-функции Office в Microsoft 365 и увеличивает цены.

Microsoft объединяет функции Office с искусственным интеллектом в подписки Microsoft 365 Personal и Home, но в связи с этим также повышает цены. Ранее подписчикам Microsoft 365 приходилось платить дополнительные $20 в месяц, чтобы получить Copilot в таких приложениях, как Word, Excel и PowerPoint, в рамках подписки Copilot Pro. Теперь эти функции AI будут добавлены в приложения Microsoft 365 за дополнительные $3 в месяц. Существующие подписчики могут отказаться от AI-функций, чтобы избежать повышения цены.

В последние месяцы Microsoft тестировала добавление офисных приложений на базе AI, ключевой функции Copilot Pro, в подписки Microsoft 365. Ранее доступное только в Австралии, Новой Зеландии и некоторых странах Азии, это расширение теперь охватывает большинство мировых рынков.

Реклама

Хотя кажется, что Microsoft признает, что люди не готовы платить $20 в месяц за функции AI, компания утверждает, что всегда стремилась предоставить возможности AI большему числу пользователей. «Мы знаем, что люди готовы платить за интеграцию в Microsoft 365,» — говорит Гарет Ойстрик, старший директор по маркетингу Copilot Pro и Microsoft 365. «Copilot Pro — это возможность учиться у наших опытных пользователей и ранних последователей. Наш план всегда заключался в том, чтобы предоставить это преимущество как можно большему количеству подписчиков в удобной для них и для нас форме.»

Copilot Pro никуда не исчезает, и Microsoft не снижает его стоимость в $20 в месяц. Он останется для пользователей, которые хотят иметь приоритетный доступ к новейшим моделям AI и ранний доступ к новым функциям AI. «У нас определенно есть место для Copilot Pro,» — говорит Ойстрик. «Существует группа пользователей, которая ценит возможности Copilot Pro.»

Microsoft увеличивает цену подписок Microsoft 365 Personal и Home на $3 в месяц в США, чтобы сделать доступными функции Office на базе AI для всех подписчиков. «Мы повышаем цены на Microsoft 365 Personal и Family впервые за 12 лет,» — говорит Ойстрик. «Мы никогда не повышали цену в США, но теперь увеличиваем ее на $3 в месяц, с аналогичными изменениями на других рынках.»

Никто не любит повышения цен, и потребители особенно чувствительно реагируют на необходимость платить больше за функции AI в настоящее время. Если вы не хотите платить больше за эти функции, Microsoft предложит планы для существующих подписчиков, чтобы оставаться на том же уровне цен без Copilot в Office приложениях.

«Мы создали два новых плана, которые будут доступны только в течение следующего года, Personal Classic и Family Classic,» — объясняет Ойстрик. «Они будут доступны при продлении подписки. Если пользователь решает отменить подписку, у него будет возможность выбрать один из этих планов Personal Classic или Family Classic.»

Эти планы будут доступны только действующим подписчикам Microsoft 365, а новые подписчики по умолчанию получат функции Office на базе AI с новыми изменениями в ценах. Похоже, классические планы не будут включать в себя крупные новые функции Microsoft. «Они продолжат получать обновления безопасности и небольшие обновления функций, но любые новые дополнительные инновации, которые мы представим в будущем, не будут включены в эти планы,» — говорит Ойстрик.

Microsoft также представляет новую систему AI-кредитов в рамках изменений подписок Microsoft 365. Это новая система, работающая в большинстве пользовательских AI-сервисов Microsoft, включая Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote. Вы будете получать ежемесячную квоту кредитов в рамках Microsoft 365 Personal и Home для использования, например, в приложении Designer для генерации изображений или в приложениях на Windows, таких как Paint, Photos и Notepad. Copilot Pro фактически включает в себя неограниченное использование всех этих функций AI в соответствии с политикой справедливого использования.

Microsoft также упрощает отключение Copilot в Office-приложениях, если вы просто не хотите использовать AI-ассистента или вы студент, а ваша школа ввела запрет на использование AI. «Самый интересный отзыв, который мы получили, заключался в том, что пользователи иногда хотят отключать Copilot,» — говорит Ойстрик. «Мы работали над добавлением новых настроек в некоторые из наших ключевых приложений, которые позволяют пользователям отключать Copilot.» Это обновление появится сначала в Word, а затем в Excel и PowerPoint в ближайшие недели.

Источник: TheVerge