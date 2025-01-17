telegram

Metaphor: ReFantazio улучшил главное меню, добавив опцию формирования команды

17.01.2025
Metaphor: ReFantazio улучшил главное меню, добавив опцию формирования команды Metaphor: ReFantazio улучшил главное меню, добавив опцию формирования команды

Новый патч для Metaphor: ReFantazio от Atlus

Компания Atlus выпустила новый патч для игры Metaphor: ReFantazio, который включает изменения в основном меню и исправления ошибок.

Реклама

Обновление для разных платформ:

  • PlayStation
  • Xbox
  • Windows
  • Steam

Патч касается исправлений в игровом процессе и улучшений в основном меню игры.

Основные новшества патча:

  • Был введен новый способ изменения состава команды, позволяющий игрокам менять участников в основном меню и на экране экипировки.
  • Добавлена функция быстрого перехода в определенные разделы основного меню и экрана предметов.
  • Исправлена ошибка, препятствующая продвижению в игре при выполнении определенных операций в основном меню.
  • Внесены другие небольшие исправления.

Изменения для версий на Windows и Steam:

  • Скорректировано управление аналоговым стиком для персонажей и курсора.
  • Исправлена проблема медленного перемещения камеры при использовании мыши.
  • Исправлено зафиксированное значение частоты кадров при выполнении определенных операций.
  • Исправлена ошибка, из-за которой выполнение командных боев блокировало дальнейшее продвижение.
  • Исправлена проблема в локации Magura Hole, из-за которой невозможно было продолжать игру.
  • Исправлена ошибка, при которой контроллер не распознавался в некоторых ситуациях на Windows 11.

Эти изменения направлены на улучшение игрового опыта и устранение мешающих факторов в игровом процессе.

Источник: TechRadar

ПульсХаб
Опубликовано
Добавить комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Будьте в курсе самых важных событий

Нажимая кнопку "Подписаться", вы подтверждаете, что ознакомились с нашими условиями и соглашаетесь с ними. Политика конфиденциальности и Условия использования
Реклама

Читать далее