Metaphor: ReFantazio улучшил главное меню, добавив опцию формирования команды

Новый патч для Metaphor: ReFantazio от Atlus

Компания Atlus выпустила новый патч для игры Metaphor: ReFantazio, который включает изменения в основном меню и исправления ошибок.

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Обновление для разных платформ:

PlayStation

Xbox

Windows

Steam

Патч касается исправлений в игровом процессе и улучшений в основном меню игры.

Основные новшества патча:

Был введен новый способ изменения состава команды, позволяющий игрокам менять участников в основном меню и на экране экипировки.

Добавлена функция быстрого перехода в определенные разделы основного меню и экрана предметов.

Исправлена ошибка, препятствующая продвижению в игре при выполнении определенных операций в основном меню.

Внесены другие небольшие исправления.

Изменения для версий на Windows и Steam:

Скорректировано управление аналоговым стиком для персонажей и курсора.

Исправлена проблема медленного перемещения камеры при использовании мыши.

Исправлено зафиксированное значение частоты кадров при выполнении определенных операций.

Исправлена ошибка, из-за которой выполнение командных боев блокировало дальнейшее продвижение.

Исправлена проблема в локации Magura Hole, из-за которой невозможно было продолжать игру.

Исправлена ошибка, при которой контроллер не распознавался в некоторых ситуациях на Windows 11.

Эти изменения направлены на улучшение игрового опыта и устранение мешающих факторов в игровом процессе.

Источник: TechRadar