Metaphor: ReFantazio улучшил главное меню, добавив опцию формирования команды

Новый патч для Metaphor: ReFantazio от Atlus
Компания Atlus выпустила новый патч для игры Metaphor: ReFantazio, который включает изменения в основном меню и исправления ошибок.
Обновление для разных платформ:
- PlayStation
- Xbox
- Windows
- Steam
Патч касается исправлений в игровом процессе и улучшений в основном меню игры.
Основные новшества патча:
- Был введен новый способ изменения состава команды, позволяющий игрокам менять участников в основном меню и на экране экипировки.
- Добавлена функция быстрого перехода в определенные разделы основного меню и экрана предметов.
- Исправлена ошибка, препятствующая продвижению в игре при выполнении определенных операций в основном меню.
- Внесены другие небольшие исправления.
Изменения для версий на Windows и Steam:
- Скорректировано управление аналоговым стиком для персонажей и курсора.
- Исправлена проблема медленного перемещения камеры при использовании мыши.
- Исправлено зафиксированное значение частоты кадров при выполнении определенных операций.
- Исправлена ошибка, из-за которой выполнение командных боев блокировало дальнейшее продвижение.
- Исправлена проблема в локации Magura Hole, из-за которой невозможно было продолжать игру.
- Исправлена ошибка, при которой контроллер не распознавался в некоторых ситуациях на Windows 11.
Эти изменения направлены на улучшение игрового опыта и устранение мешающих факторов в игровом процессе.
Источник: TechRadar