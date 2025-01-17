Алгоритм машинного обучения предсказывает, когда цена Dogecoin достигнет $1: этот момент уже близко.

Алгоритм машинного обучения CoinCodex предсказал, когда цена Dogecoin достигнет психологической отметки в 1 доллар. Судя по прогнозу, участникам рынка не придется долго ждать, пока этот ведущий мем-монета достигнет данной цены.

Когда Dogecoin достигнет $1

Алгоритм машинного обучения предсказывает, что цена Dogecoin достигнет отметки в $1 уже в марте этого года. Точнее, по прогнозу, ведущая мем-монета может подняться до $1.04 в марте, а затем до $1.11 в апреле, что составляет прирост приблизительно на 200% по сравнению с текущим уровнем цены.

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Платформа отметила, что настроение вокруг Dogecoin сейчас оптимистичное, хотя индекс страха и жадности находится на уровне 75, что указывает на жадность. Несмотря на бычье настроение, алгоритм машинного обучения прогнозирует, что Dogecoin может оставаться на текущем уровне цен до конца этого месяца.

Подобно алгоритму машинного обучения, криптоаналитики также прогнозируют, что цена Dogecoin вскоре достигнет долгожданной отметки в $1. Один из аналитиков высветил инаугурацию Дональда Трампа как возможный катализатор для значительного роста цен до этого уровня.

Трамп вступит в должность 20 января, и это считается положительным знаком для курса Dogecoin в связи с его криптодружественной позицией. Кроме того, создание департамента повышения эффективности деятельности правительства (Department of Government Efficiency, D.O.G.E.) также обещает быть благоприятным для Dogecoin из-за сходства в названии.

Еще один криптоаналитик недавно предполагает, что рост цены Dogecoin до $1 неизбежен, и прогнозирует, что DOGE может достигнуть этой отметки уже в марте. Также ожидается, что значительный подъем до $1 произойдет в этом году.

Чего ожидать от DOGE

Криптоаналитик дал представление о том, что ожидать от цены Dogecoin в ближайшие дни. Он заявил, что Dogecoin на пути к выходу из нисходящего канала. Аналитик заметил, что ведущая мем-монета, скорее всего, будет торговаться до $40, затем сделает откат для проверки предыдущего сопротивления, подтвердит его как поддержку и продолжит рост.

С другой стороны, другой криптоаналитик предупреждает участников рынка о текущей ценовой динамике Dogecoin. Он объяснил, что ведущая мем-монета тестирует верхнюю границу своего нисходящего канала и призвал быть осторожными с покупкой на нынешних уровнях цены, так как это может занять время и силы, чтобы преодолеть эти уровни.

На момент написания статьи цена Dogecoin составляет примерно $0.37, что на 3% выше за последние 24 часа согласно данным с CoinMarketCap.