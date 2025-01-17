Лучшие предложения на iPad в январе 2025 года

Лучшие предложения на iPad

Выгодные предложения на iPad

Хотя самые выгодные предложения на iPad часто появляются во время крупных распродаж, таких как Черная пятница и Amazon Prime Day, неплохие скидки можно найти и в другое время. Цены могут варьироваться, но возможности сэкономить есть, особенно на более доступных моделях. Последние модели iPad Pro и iPad Air также начинают значительно дешеветь, и даже на новый iPad Mini можно найти скидки.

Где искать лучшие предложения на iPad

Трудно точно сказать, где можно найти самые выгодные предложения на iPad, если не проверять ежедневно крупных ритейлеров. Однако наша команда в The Verge всегда на готове, чтобы помочь. Ниже представлены лучшие текущие предложения по каждой из доступных моделей iPad, начиная с бюджетного iPad девятого поколения и заканчивая новейшими моделями с процессорами M2 и M4.

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Лучшие предложения на iPad (2021) Запущенный вместе с iPhone 13 еще в 2021 году, iPad девятого поколения остается отличным вариантом для повседневных задач, хотя и был снят с производства. Эта модель начиналась с $329 за версию с Wi-Fi и 64 ГБ памяти. Однако новейшая модель десятого поколения, стартующая с $349 и часто предлагающаяся по скидке, может быть для вас более выгодной покупкой, особенно если вам не нужен главный экран или разъем для наушников.

iPad девятого поколения уже давно получает солидную скидку, но находить его в различных конфигурациях становится все сложнее. Мы бы порекомендовали вам выбрать базовую модель десятого поколения, которая стоит всего на $10 больше. Сейчас Amazon и Best Buy предлагают модель с 256 ГБ памяти за $399.99 ($80 скидки). Хотя это не самая низкая цена, она все еще ниже, чем у сопоставимой модели 2022 года. Особенности последнего поколения iPad Процессор A13 Bionic

Основная камера 12MP с широким углом и функцией Center Stage

Дисплей 10.2 дюйма

Сенсор Touch ID

Разъем для смарт-клавиатуры

Лучшие предложения на iPad (2022)

Новое десятого поколения iPad вышло в конце 2022 года и зарекомендовало себя как наиболее выгодный вариант для большинства пользователей. Сильные стороны этой модели включают современный дизайн с USB-C портом, равномерными рамками и экраном без кнопки домой, сканер отпечатков в кнопке питания и увеличенный экран, но без разъема для наушников.

Ранее его можно было купить за $349 ($100 ниже начальной цены).

Сейчас базовая модель на 64 ГБ продается на Amazon и Walmart за $299 ($50 скидки).

Модель с 256 ГБ доступна на Amazon и B&H Photo за $469 ($30 скидки).

Лучшие предложения на iPad Mini (2024)

Новый Mini седьмого поколения почти не изменился по сравнению с предыдущим. Главное отличие в увеличенной скорости передачи данных благодаря обновлениям Wi-Fi и USB-C, поддержке Apple Pencil Pro и новому процессору A17 Pro с 8 ГБ ОЗУ, обеспечивающим поддержку Apple Intelligence.

Цены начинаются с $499 за модель с 128 ГБ, что соответствует стоимости предыдущего поколения с 64 ГБ.

За 256 ГБ придется заплатить $599, а модели с поддержкой сотовых сетей стартуют от $649.

На данный момент, на Amazon и Best Buy модель с Wi-Fi и 128 ГБ продается за $399 ($100 скидки).

Лучшие предложения на iPad Air (2024)

iPad Air 2024 года не принес значительных изменений по сравнению с моделью 2022 года, но теперь доступен в конфигурации с экраном 13 дюймов. Также добавлены новые возможности Wi-Fi 6E и обновленный чип М2, обеспечивающий функцию hover при использовании новых стилусов Apple.

iPad Air на 11 дюймов начинается с $599, а модель на 13 дюймов с $799.

Сейчас на Amazon и B&H Photo предлагаются скидки на базовые модели: 11-дюймовый iPad Air с Wi-Fi и 128 ГБ доступен за $549, а 13-дюймовый с 128 ГБ — за $729.

Лучшие предложения на iPad Pro (2024)

Модели iPad Pro 2024 года представляют собой значительное обновление. Эта линейка стала первой, где применяется новый чип M4 с повышенной производительностью и поддержкой аппаратного ускорения для процессов Apple Intelligence.

Начальная цена 11-дюймовой модели — $999, а 13-дюймовой — $1,299.

На Amazon предлагается скидка на модель с Wi-Fi и 256 ГБ: 11-дюймовый вариант — $899, а 13-дюймовый — $1,195.

Эти iPad Pro – первые с OLED-дисплеями, и они являются самыми легкими в линейке Pro.

Источник: TheVerge