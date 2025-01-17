Криптовалютный маркетмейкер Wintermute фиксирует рекордный дневной объём торгов в $2,24 миллиарда.

Компания Wintermute, занимающаяся маркетмейкингом на рынке криптовалют, опубликовала данные о значительном росте объёмов торговли внебиржевыми криптовалютами (OTC) в 2024 году, что свидетельствует о важном сдвиге в сторону институционального принятия цифровых активов. Ожидается, что эта тенденция усилится в 2025 году.

Рост OTC-объемов Wintermute на 313% за счёт увеличения институционального спроса

Реклама

Согласно последним данным компании, объёмы торговли Wintermute на OTC рынке выросли на 313% по сравнению с прошлым годом, значительно обогнав 142%-ный рост на более широком рынке крипто-бирж. Примечательно, что в ноябре 2024 года суточный объем торгов на OTC достиг рекордного уровня в $2,24 миллиарда, превзойдя недельный максимум прошлого года в $2 миллиарда.

«Ожидается дальнейший рост интереса со стороны институциональных инвесторов к цифровым активам, особенно среди традиционных хедж-фондов, брокеров, управляющих активами, корпораций и других хранителей институционального капитала, многие из которых ищут специализированные продукты для управления рисками, получения дохода и реализации сложных стратегий», — комментируют в Wintermute.

Данные показывают значительное изменение в торговых моделях: увеличение на 250% общего количества спотовых сделок и рост на 64% уникальных активных пар. Особенно заметным стал 210%-ный рост объемов торгов мемкоинами, отражающий изменения в институциональных инвестиционных стратегиях.

В прошлом месяце Wintermute укрепила свои позиции на рынке токенизированных финансовых инструментов, объявив о круглосуточной поддержке торговли на OTC платформе для институционального цифрового фонда ликвидности USD от BlackRock.

Прогнозы Wintermute о рекордном росте институциональной крипто-торговли в 2025 году

Wintermute прогнозирует ряд значительных нововведений в 2025 году, включая возможный запуск ETF на мемкоины и выход крупного банка на рынок спотовой торговли криптовалютами и децентрализованных финансов (DeFi). Также компания предсказывает, что одна из публичных корпораций может выпустить облигации или акции для приобретения Ethereum, следуя стратегии MicroStrategy с биткоинами.

«Вероятно, мы увидим волну инноваций, включая внедрение многоактивных криптовалютных ETF, удовлетворяющих растущий спрос розничных и институциональных инвесторов на диверсифицированное вложение», — добавляет компания.

Отчет предполагает, что 2025 год может стать поворотной точкой в принятии криптовалют, с прогнозами о начале правительственных консультаций, включая консультации в США, по стратегическим резервам биткоинов. Это развитие может спровоцировать аналогичные инициативы со стороны Китая, ОАЭ и европейских стран.

Последние обновления

В ноябре Wintermute завершила свою первую сделку по системе запроса котировок (RFQ) на институциональной крипто-трейдинговой платформе Finery Markets. Это партнерство создало гибридную модель торговли, сочетающую традиционную функциональность книжки заявок с возможностями RFQ, адаптированными для институциональных клиентов.

Как сообщалось в июле, Wintermute расширила свое присутствие в традиционных финансах, интегрировав крипто ликвидность в экосистему oneZero. Этот шаг предоставляет банкам и институциям доступ к более чем 350 криптовалютным торговым парам вместе с расширенными функциями торговли.

Источник: Financemagnates