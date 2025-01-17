Теперь Copilot доступен всем пользователям Microsoft 365, но стоимость немного повысится

Copilot теперь доступен в подписке Microsoft 365 Personal и Family

Пользователи получили доступ к Copilot в Word, Excel, Outlook и других приложениях.

Однако, чтобы покрыть новые возможности, цена подписки возрастет.

Компания Microsoft сообщила, что их AI-решение Copilot теперь станет доступно большему количеству пользователей по всему миру, однако абонентская плата немного увеличится.

Реклама

Компании было объявлено, что Copilot, как и Microsoft Designer, теперь включены в подписку Microsoft 365 для персонального и семейного использования. Это нововведение откроет доступ к AI-инструментам для миллионов новых пользователей.

Однако запуск новых функций повлечет за собой увеличение стоимости подписки. В США цена подписок на Microsoft 365 Personal и Family увеличится на три доллара.

Microsoft Copilot для всех

«Наш план всегда заключался в том, чтобы сделать Copilot в приложениях Microsoft 365 более доступным для широкой аудитории по приемлемой цене», — написал Брайан Роньнье, вице-президент Microsoft 365 Consumer, в блоге, объявляя о нововведениях.

«Эти изменения открывают трансформационные возможности AI для персональных инструментов продуктивности, которыми ежедневно пользуются миллионы людей».

Microsoft уверена, что этот шаг позволит расширить доступ к Copilot для большинства из 84 миллионов потребителей, использующих такие популярные программы, как Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote.

Кроме того, будет открыт доступ к Microsoft Designer, который представляет собой AI-инструмент для генерации изображений, используемый для редактирования фотографий, создания логотипов и других задач.

Подписчики Microsoft 365 Personal и Family получат ежемесячные кредиты на использование AI для работы в приложениях Copilot, таких как Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote. Эти кредиты также могут быть использованы для генерации и редактирования изображений в Designer.

Для тех, кто сомневается в увеличении стоимости, Microsoft предлагает существующим подписчикам, с активированной функцией регулярной оплаты, перейти на планы без Copilot или AI-кредитов, такие как базовый план. Также, на ограниченное время, доступны новые планы Personal Classic и Family Classic.

Ранее компания анонсировала запуск Copilot Chat, безопасного AI-сервиса на базе GPT-4, доступного всем корпоративным пользователям Microsoft 365, что стало обновлением для текущего бесплатного чата в офисных приложениях.

Это заявление появилось вскоре после того, как Google объявила о расширении доступа к своему AI-решению Gemini для всех уровней своего офисного ПО. По новой политике, все тарифные планы Google Workspace теперь включают доступ к Gemini без дополнительных расходов, хотя некоторые пользователи могут столкнуться с увеличением стоимости подписки.

Источник: TechRadar