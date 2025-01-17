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Теперь Copilot доступен всем пользователям Microsoft 365, но стоимость немного повысится

17.01.2025
Теперь Copilot доступен всем пользователям Microsoft 365, но стоимость немного повысится Теперь Copilot доступен всем пользователям Microsoft 365, но стоимость немного повысится

Copilot теперь доступен в подписке Microsoft 365 Personal и Family

  • Пользователи получили доступ к Copilot в Word, Excel, Outlook и других приложениях.
  • Однако, чтобы покрыть новые возможности, цена подписки возрастет.

Компания Microsoft сообщила, что их AI-решение Copilot теперь станет доступно большему количеству пользователей по всему миру, однако абонентская плата немного увеличится.

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Компании было объявлено, что Copilot, как и Microsoft Designer, теперь включены в подписку Microsoft 365 для персонального и семейного использования. Это нововведение откроет доступ к AI-инструментам для миллионов новых пользователей.

Однако запуск новых функций повлечет за собой увеличение стоимости подписки. В США цена подписок на Microsoft 365 Personal и Family увеличится на три доллара.

Microsoft Copilot для всех

«Наш план всегда заключался в том, чтобы сделать Copilot в приложениях Microsoft 365 более доступным для широкой аудитории по приемлемой цене», — написал Брайан Роньнье, вице-президент Microsoft 365 Consumer, в блоге, объявляя о нововведениях.

«Эти изменения открывают трансформационные возможности AI для персональных инструментов продуктивности, которыми ежедневно пользуются миллионы людей».

Microsoft уверена, что этот шаг позволит расширить доступ к Copilot для большинства из 84 миллионов потребителей, использующих такие популярные программы, как Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote.

Кроме того, будет открыт доступ к Microsoft Designer, который представляет собой AI-инструмент для генерации изображений, используемый для редактирования фотографий, создания логотипов и других задач.

Подписчики Microsoft 365 Personal и Family получат ежемесячные кредиты на использование AI для работы в приложениях Copilot, таких как Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote. Эти кредиты также могут быть использованы для генерации и редактирования изображений в Designer.

Для тех, кто сомневается в увеличении стоимости, Microsoft предлагает существующим подписчикам, с активированной функцией регулярной оплаты, перейти на планы без Copilot или AI-кредитов, такие как базовый план. Также, на ограниченное время, доступны новые планы Personal Classic и Family Classic.

Ранее компания анонсировала запуск Copilot Chat, безопасного AI-сервиса на базе GPT-4, доступного всем корпоративным пользователям Microsoft 365, что стало обновлением для текущего бесплатного чата в офисных приложениях.

Это заявление появилось вскоре после того, как Google объявила о расширении доступа к своему AI-решению Gemini для всех уровней своего офисного ПО. По новой политике, все тарифные планы Google Workspace теперь включают доступ к Gemini без дополнительных расходов, хотя некоторые пользователи могут столкнуться с увеличением стоимости подписки.

Источник: TechRadar

ПульсХаб
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