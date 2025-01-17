Как я использую оценку контента для создания постов, которые нравятся моей аудитории

Введение в контент для бизнеса

Я создала тысячи материалов, начиная от коротких постов в социальных сетях до подробных цифровых руководств, для SaaS-компаний, малого бизнеса, государственных учреждений, крупных некоммерческих организаций и собственных веб-сайтов.

Оценка эффективности контента

Контент оценивался и анализировался для измерения его успеха, используя уникальные методы. Как? С помощью индивидуального процесса оценки контента.

Реклама

С помощью персонализированной таблицы оценки контента можно создать процесс измерения успеха контент-маркетинга на основе данных. Я собрала примеры с моих сайтов и брендов из разных отраслей, а также советы по созданию мощной системы оценки контента.

Я также имею метрику, которая, по утверждению одного предпринимателя, может увеличить конверсии на 50% — и это с использованием бесплатного инструмента. Заинтересованы? Давайте начнем оценивать!

Что такое оценка контента?

Процесс оценки контента позволяет измерить успешность ваших маркетинговых материалов. Такие метрики, как просмотры, вовлеченность, доли и обратные ссылки отслеживаются для анализа качества и эффективности контента. Итоговый балл помогает направлять создание будущего контента.

Почему оценка контента важна?

Рассмотрим три главные преимущества оценки контента, начиная с так называемого единственного источника правды. Такая система объединяет команды, улучшает коммуникацию и служит дорожной картой для заполнения редакционного календаря. Важно, чтобы и ваша маркетинговая, и ваша продажная команды принимали участие в создании системы оценки для максимальной эффективности.

Как оценивать контент

Позвольте мне провести вас через шаги оценки контента с использованием примера поста из моего веб-сайта.

Выберите контент для оценки. Не весь контент можно оценить одинаково. Задайте вопрос: какие элементы контента вы собираетесь оценивать? Определите метрики. Рассмотрите ключевые метрики, связанные с качеством и производительностью контента, такие как время на странице, конверсии и читаемость. Выберите инструменты для оценки. Инструменты могут присваивать объективные цифры или собирать аналитические данные. Создайте таблицу оценок. Проверьте, чтобы все оцененные данные хранились в одном месте для легкого обзора. Используйте информацию для улучшения стратегии контента. Когда у вас будет больше 12 месяцев данных, вы сможете анализировать сезонные тренды и использовать эти данные для планирования маркетинговой стратегии.

Лучшие практики оценки контента

Оцените не только очевидные данные, но и «тихие» метрики.

Выбирайте метрики с умом, учитывая, новая это марка или уже устоявшаяся.

Не игнорируйте читаемость.

Используйте положительные метрики в качестве доказательства социальной значимости.

Инструменты для оценки контента

WordPress: Бесплатные и платные плагины для аналитики.

Бесплатные и платные плагины для аналитики. SEO Writing Assistant от Semrush: Оценка читаемости, SEO и оригинальности.

Оценка читаемости, SEO и оригинальности. Later: Анализ производительности контента в социальных сетях.

Заключение

Оценка контента помогает как находить поводы для праздника, так и возможности для улучшения. Я буду продолжать работать над улучшением читаемости, и надеюсь, что эти инструменты станут для вас источником вдохновения и направления.

Источник: HubSpot