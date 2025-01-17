Инструкция по использованию рисоварки

У меня в доме два рисоварки. Одна старая, которую я использую с колледжа (а это было уже давно), и современная цифровая модель от Toshiba. Как бы вы ни относились к этому факту, я активно использую обе, и старая всё ещё в строю. Независимо от стоимости, будь то машина за 200 долларов с 30 режимами или бюджетный вариант за 15 долларов с одной кнопкой, принцип работы у рисоварок одинаков. Главный их плюс — простота в использовании, так что даже самый неуверенный в своих силах кулинар легко справится с задачей. Давайте разберёмся, как пользоваться рисоваркой для приготовления риса и других блюд.

Как работают рисоварки?

Внутри рисоварки находится круглая нагревательная пластина и более мелкая центральная пластина с пружинным механизмом. Приготовление происходит с помощью тепла и воды. Если вы когда-нибудь варили рис в кастрюле на плите, то знаете, что с теплом и водой проблем обычно не возникает. Сложнее всего — не позволить рису подгореть, и вот тут рисоварка проявляет своё преимущество. В отличие от кастрюли, рисоварка оснащена датчиком, который следит за готовностью риса и завершает его варку в нужный момент.

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Внутреннее устройство рисоварки на первый взгляд несложное: тонкая металлическая чаша для риса, нагревательная пластина с пружинным механизмом, а также термостат. Заполните металлическую чашу водой и рисом и поместите её в устройство. Нагревательная пластина прогревает дно тонкой чаши, но температура варки не превышает 212°F (появление пара и кипение воды). Через отверстие в крышке или другую вентиляцию пар медленно испаряется, а конденсат стекает обратно в рис, помогая ему впитать больше воды.

После завершения варки вся вода либо впитывается, либо испаряется, и температура в чаше начинает превышать 212°F. Это изменение температуры заставляет термостат переключиться с режима «варка» на «подогрев», а пружина подтягивает чашу от нагревательной пластины. Так рис оказывается идеально готовым.

Как пользоваться рисоваркой?

1. Измерение и промывание риса

Существует множество видов риса, но я выросла на жасминовом, и мы всегда его промывали. Это удаляет лишний крахмал, не позволяя готовому рису стать липким. Для промывки достаточно насыпать рис в сито и пропустить через него воду, перемешивая пальцами.

2. Добавление воды для приготовления

Для приготовления риса используйте воду и рис в пропорции 1:2. Это общее правило, но оно может варьироваться в зависимости от типа риса и ваших предпочтений по текстуре. Для более сухих зерен используйте меньше воды, а для влажных — больше.

3. Загрузка и готовка

Поместите чашу с рисом и водой в рисоварку и закройте крышку. Дальше всё просто: нажмите кнопку и можно заниматься своими делами. Даже если у вас рисоварка с экраном и разными настройками, должна быть кнопка для «риса». Если есть кнопки для разных видов риса, например, коричневого или для суши, выберите подходящую, а потом нажмите «старт». Если не уверены в виде риса, просто выберите «рис» или «белый рис». Количество добавленной воды всё равно важнее, ведь хороший прибор сам отрегулирует время варки на основе остатка воды.

С традиционными моделями всё ещё проще: загрузите миску с рисом, накройте крышкой и нажмите на рычаг в положение «варка». Когда будет готово, устройство автоматически перейдёт в режим поддержания тепла.

Использование рисоварки для других блюд

Эта полезная техника, помимо идеального риса, может готовить множество других блюд. Оставьте её на столешнице, ведь в ней можно приготовить не только одни-единственные блюда, горячую овсянку, идеально сваренные яйца, рис на бульоне, но и макароны с сыром, которые готовятся сами. Потенциал рисоварки огромен, и её можно использовать для множества кулинарных экспериментов. Желаю вам получить много удовольствия от её использования в течение долгих лет.

Источник: LifeHacker