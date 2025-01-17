Как афганская девушка-подросток справилась с разлукой после хаоса в Кабуле

История Самира Ахмади

История, которую можно было бы описать как роман Диккенса, на самом деле принадлежит 14-летнему мальчику из Афганистана, Самиру Ахмади. Через неделю после того, как талибы вошли в Кабул, он вместе с семьёй и десятками тысяч других людей оказался на дороге к международному аэропорту Хамида Карзая. Хотя правительство США объявило о вывозе из страны двух категорий людей: владельцев американских паспортов и тех, кто работал с американцами за последние 20 лет, большинство людей, включая семью Самира, пытались покинуть страну из страха за свою безопасность.

В то время, как военные в черных тюрбанах стреляли в толпу, Самир всё ещё был с родителями. Они стали свидетелями, как девочка упала в канаву, а за ней последовали и другие. Она осталась там мертвой. Опасаясь за свою дочь, родители Самира решили вернуться назад.

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Самир не заметил, когда потерял семью. Осознав, что он один, он не вернулся, зная, что талибы избивают возвращавшихся афганцев. Когда он добрался до очереди у ворот аэропорта, он рассказал американскому солдату, что потерял семью. Солдат направил его в другой вход, где Самир встретил афганскую семью с американскими паспортами, и ему удалось проскользнуть внутрь с ними.

«Поскольку американцы забирали свои семьи, я просто притворился, что принадлежу к той семье, и прошел вместе с ними», — рассказывает Самир.

Самир ушел из дома в 10 утра, а к полуночи, найдя способ зарядить телефон, он позвонил родителям и узнал, что они вернулись домой.

Самир погрузился в беспокойные пути. Самолет, на котором он летел, вынес его из хаоса в Кабуле, куда американские войска эвакуировали 122 000 человек за 16 дней. Из этих людей 1 400 были детьми, оказавшимися без сопровождающих родственников, и только 200 из них были размещены в приютах.

Путешествие Самира началось в Катаре, откуда он спустя время был перемещен в США. В Мичигане он оказался в приюте на ферме площадью 350 акров, где учился жить в новых реалиях, выдавали одежду и кормили. Ему разрешали общаться с семьей только несколько раз в неделю.

Спустя время, он был перемещен в другие приюты. В последнем из них, в Калифорнии, Самир смог проводить время, занимаясь спортом и просто гуляя. Спустя девять месяцев после первых попыток, его брат, Наджиб, также получил визу и к осени они наконец-то воссоединились.

Сегодня, спустя три года после падения Кабула, Самир и Наджиб живут в небольшой квартире в Анахайме. Самир учится в старшей школе, а Наджиб работает на складе амазона. Но когда они дома, они говорят на дари и всегда остаются в контакте с семьёй в Афганистане.

Они надеются на будущее

Несмотря на новые условия, страх перед талибами не исчез. Семья получила паспорта, но по-прежнему не получает никакой информации от американских властей. Они продолжают надеяться на воссоединение.

Самир, переживший многое в своих четырнадцать лет, мечтает лишь увидеть родителей: «Я просто хочу увидеть свою маму и папу. Больше мне ничего не нужно».

Источник: Time