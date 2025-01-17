Фастфуд становится объектом общественного порицания на фоне изменений власти в Вашингтоне

Новая администрация Трампа нацелилась на ваши перекусы.

На протяжении многих лет федеральное правительство избегало регулирования фастфуда и ультраобработанных продуктов. Однако сейчас это отношение меняется. Некоторые представители окружения Дональда Трампа готовы начать борьбу с крупнейшими производителями еды и напитков в США. Среди потенциальных кандидатов на руководящие посты в здравоохранении обсуждаются меры по контролю за ультраобработанными продуктами, на долю которых приходится около 70% пищевого рынка США. Возможные политические решения могут включать предупреждающие этикетки, изменения в сельскохозяйственных субсидиях и ограничения на покупку определённых товаров с помощью государственной продовольственной помощи.

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Эта инициатива исходит в основном от консерваторов, поднявших флаг, некогда дорогой левым. Например, такие сторонники Трампа, как Роберт Ф. Кеннеди-младший, чье назначение на пост руководителя Министерства здравоохранения всё ещё требует утверждения Сената, поддерживают идею о здоровом питании и альтернативной медицине. Это движение они называют «Сделаем Америку здоровой снова» (MAHA). Их цели находят поддержку в обеих политических партиях, несмотря на серьезные разногласия в Конгрессе.

Тем не менее, борьба обещает быть жесткой, поскольку пищевая индустрия обладает значительным политическим весом. Категория «компании по переработке и продаже еды», включающая Tyson Foods и Nestle SA, в 2024 году потратила 26,7 миллиона долларов на лоббизм.

Профессор политики в области здоровья Лора Шмидт из Университета Калифорнии в Сан-Франциско отмечает, что в ожидании перемен необходимо задуматься о том, почему общество продолжает принимать текущую ситуацию.

Термин «ультраобработанная еда» включает в себя широкий спектр продуктов от газировок до замороженных обедов. Исследователи связывают потребление таких продуктов с хроническими заболеваниями, диабетом, раком и преждевременной смертью.

Лидеры в области питания и здоровья уверены, что перемены уже начались. Кеннеди обещает убрать ультраобработанные продукты из школьных обедов и пересмотреть добавки в продуктах. Поддержка инициатив создает предпосылки для судебных исков, направленных против крупных производителей еды за продажу вредной продукции.

В декабре 18-летний Брайс Мартинес подал судебный иск против крупного числа пищевых компаний, обвиняя их в своих заболеваниях, таких как диабет и жировая дистрофия печени. Эти компании, по мнению Мартинеса, должны были знать о вреде и зависимости продукции.

Крупные производители, такие как Nestle и Coca-Cola, отказались комментировать ситуацию. Ассоциация производителей потребительских товаров опровергает обвинения, заявляя, что процессинг продуктов не может быть единственным критерием вредности.

Тем временем другие адвокаты ищут пострадавших от ультраобработанных продуктов, увеличивая шансы на новые иски. На юридическом фронте также ведутся расследования по делам против федеральных регуляторов, которых обвиняют в неспособности контролировать рынок ультраобработанной еды.

Недавно FDA предложило обязать производителей размещать информацию о содержании насыщенных жиров, натрия и добавленных сахаров на упаковках продуктов. В Конгрессе проблемы ультраобработанной еды привлекают всё больше внимания. Было предложено законопроект, который мог бы привести к федеральному запрету на рекламу вредной еды для детей.

На сенатских слушаниях FDA озвучила необходимость в дополнительных исследованиях, утверждая, что пищевая индустрия использует те же нейронные механизмы, что и опиаты, чтобы создать зависимость. Сопоставление обвинений против пищевой промышленности с историей борьбы с табачной и опиоидной промышленностью обостряет обсуждение.

Однако, несмотря на все усилия, администрация Трампа может столкнуться с уникальными проблемами в решении этого вопроса. Финансирование FDA ограничено, и любая регуляторная инициатива должна быть утверждена Конгрессом, что затрудняет процесс изменений.

Источник: NewsMedical