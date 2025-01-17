Hulu выпустил трейлер «Тысяча ударов» и игра Стивена Грэма уже завораживает

Hulu выпустил официальный трейлер для сериала «Тысяча ударов»

Звездный состав включает Стивена Грэма, Эрин Доэрти и Малачи Кирби

Премьера сериала состоится на платформах Hulu и Disney Plus 21 февраля

Если вам понравилась известная историческая драма «Острые козырьки», то вы точно не захотите пропустить новый сериал Стивена Найта, для которого уже вышел официальный трейлер. Актер Стивен Грэм, запомнившийся своей ролью в «Острых козырьках» в образе Хейдена Стагга, снова готов продемонстрировать свое актерское мастерство. В новом сериале он играет криминального авторитета и известного боксера. Даже по трейлеру видно, что его персонаж внушает страх!

«Что мы знаем о «Тысчче ударов»?

Новый драматический сериал рассказывает историю двух друзей из Ямайки, которые оказываются вовлечены в криминальный мир восточного Лондона 1880-х годов. Зрителей ждут захватывающие сцены действия, аналогичные другим работам Найта. Ранее мы упоминали, что в сериале сыграет актер из «Черного зеркала», который будет крайне непохож на свои прежние образы. В сериале также заняты такие известные имена, как Эрин Доэрти, исполнившая роль принцессы Анны в «Короне» от Netflix, и Фрэнсис Лавхолл из сериала «Мастера воздуха» на Apple TV Plus.

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Трейлер уже заинтриговал зрителей, так что не удивлюсь, если этот сериал займет позиции в лучших шоу Disney Plus и Hulu. Однако время покажет. Пока наслаждайтесь этим напряженным трейлером. Предупреждение: в нем много насилия!

Источник: TechRadar