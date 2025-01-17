Искусственный интеллект Hinge улучшит ваш профиль и поможет обрести любовь.

Hinge использует ИИ для помощи с подсказками

Уровень помощи варьируется

ИИ не пишет за вас

ИИ помогает с подсказками

Если мысль о создании идеального профиля для знакомств вызывает у вас тревогу, Hinge предлагает ИИ-решение. Популярное приложение для знакомств представило новую функцию под названием «Обратная связь по подсказкам», которая использует ИИ для того, чтобы помочь вам улучшить ответы на подсказки в профиле. Компания считает, что помощь ИИ может сделать ответы более привлекательными и менее скучными.

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Согласно данным Hinge, подсказки на 47% более вероятно приведут к свиданию, чем лайки на фотографиях. Тем не менее, более половины опрошенных пользователей Hinge признались, что не знают, как писать хорошие ответы. ИИ в функции «Обратная связь по подсказкам» оценивает ответы пользователей и предлагает персонализированные советы о том, как их улучшить для максимального эффекта.

ИИ обучен с учетом мнений команды поведенческих ученых Hinge. Важно отметить, что он не переписывает ваши ответы и не создает их за вас. Он лишь предлагает, как можно по-другому подойти к ответу и сделать его более детализированным и привлекательным для потенциальных романтических партнёров. Он как друг, подсказывающий: «Может быть, лучше не упоминать о хомяке из детства, а рассказать о любви к походам».

ИИ-настройка доступна в меню настроек, где пользователи могут просмотреть советы приватно. Пользователи получат один из трех уровней рекомендаций: простое “Отличный ответ” для уже хорошего ответа, “Немного измените” для небольших корректировок, или “Углубитесь немного больше” вежливо советует улучшить ответ.

Hinge не единственная платформа, применяющая ИИ к профилям знакомств. Tinder использует ИИ для подбора лучших фотографий для профиля, а Grindr разрабатывает собственного цифрового помощника. Bumble предлагает помощь с выбором фото и дизайн профиля, а также облегчает начало общения между пользователями.

Создание хорошего профиля требует усилий, и усталость от приложений для знакомств — это реальность. Для некоторых пользователей ИИ может быть излишним, а для других — необходимым толчком к романтизму. В отличие от строгой критики со стороны родственников или честных друзей, эти советы полностью добровольны. Если вы открыты к конструктивным предложениям, этот инструмент поможет вам.

Источник: TechRadar