Взлом рекламы в Google Search для кражи данных аккаунтов

Исследователи выявили, что хакеры создают фишинговые страницы на платформе Google Sites.

Эти страницы затем рекламируются через объявления Google Ads.

Жертвы теряют доступ к своим аккаунтам, которые впоследствии используются или продаются.

Киберпреступники сымитировали сервисы Google, разместили вредоносные объявления в сети Google Ads и похищают учетные данные пользователей, стремящихся рекламировать свой бизнес. Об этом предупредили специалисты по кибербезопасности из компании Malwarebytes, отметив, что следует проявлять осторожность даже при открытии рекламных объявлений от самого Google.

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Для осуществления атаки злоумышленники создают фальшивую главную страницу Google Ads на Google Sites — конструкторе сайтов, предоставляющем своим пользователям URL-адрес с доменом Google. Затем они создают поддельное объявление с акцией или новым предложением и размещают его в сети Google Ads.

По словам Жерома Сегура, старшего директора по исследованиям в Malwarebytes, можно представить URL в объявлении, если ваш целевой URL-адрес совпадает с доменным именем. Это правило направлено на предотвращение злоупотреблений, но его легко обойти. В объявлении и на странице Google Sites используются те же корневые домены, что и в ads.google.com, что делает объявление неотличимым от настоящего Google LLC.

Пользователи, попавшие в ловушку и кликнувшие по объявлению, перенаправляются на веб-страницу, предлагающую им войти в систему. После ввода данных фишинговая страница собирает их учетные записи, уникальные идентификаторы и куки, передавая эти данные злоумышленникам, которые затем используют их для входа с другого аккаунта Google.

После этого шагом злоумышленники блокируют доступ жертве к её учетной записи и используют её для финансирования дополнительных кампаний, покупки других сервисов и т. д.

Malwarebytes предполагает, что данную тактику используют как минимум три группы злоумышленников: группа из Бразилии, атака из Азии и группа из Восточной Европы.

Источник: TechRadar