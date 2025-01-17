Philips Hue получат новое обновление: лампы станут датчиками движения бесплатно

Обновление протокола Zigbee от Connectivity Standards Alliance

Ожидаемое обновление Zigbee

Connectivity Standards Alliance намерена обновить протокол Zigbee.

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Преобразование устройств в датчики присутствия

Обновление позволит устройствам на базе Zigbee, таким как светильники Hue, работать в качестве датчиков присутствия.

Отсутствие информации о дате выхода

На данный момент нет информации о том, когда функция станет доступной.

Ваши светильники Philips Hue могут стать значительно умнее благодаря бесплатному обновлению прошивки, которое позволит им также выполнять роль датчиков присутствия. Это будет достигнуто благодаря обновлению беспроводного протокола Zigbee, что позволит лампочкам и светильникам определять ваше присутствие без дополнительного оборудования.

При подключении умных ламп, выключателей и других устройств к мосту Philips Hue создается ячеистая сеть с использованием протокола Zigbee. Это позволяет всем устройствам общаться с мостом и друг с другом, а также получать обновления прошивки по воздуху для исправления ошибок и добавления новых функций.

В эту неделю Connectivity Standards Alliance (CSA), организация, стоящая за Zigbee, анонсировала новую функцию под названием Ambient Sensing. Она позволит устройствам Zigbee, таким как светильники Hue, определять ваше присутствие дома без дополнительного оборудования. Эта функция будет доступна как для новых, так и для устройств предыдущих поколений, и будет распространяться через обновление OTA.

В видео CSA объясняется, что Ambient Sensing откроет новые возможности для пользователей, такие как автономное управление освещением и безопасность дома, при этом участвуя в работе исключительно локально без необходимости установки датчиков присутствия в каждой комнате.

Когда ожидать обновление?

Как утверждает Майк Робинсон из TechCrawlr, Ambient Sensing находится на стадии раннего развития. CSA не предоставила сроки выхода функции, а Signify (компания, управляющая Philips Hue) не дала никакой информации о ее доступности для ламп и светильников Hue. Тем не менее, это кажется естественным дополнением к системе Hue и может даже заменить Philips Hue Intelligent Indoor Motion Sensor.

Фабиан из Hueblog.com, надежного источника информации о Philips Hue, заявил, что у него есть инсайдерская информация по этому вопросу, включая некоторые детали требований к Ambient Sensing.

Согласно его данным, функция Philips Hue требует установки как минимум трех источников света в помещении на определенном расстоянии и в подходящей форме. Постоянное электропитание источников света также играет важную роль. Предполагается возможность настройки чувствительности обнаружения движения.

Signify также планирует выпустить новые функции в следующем году, включая AI ассистента, который сможет создавать индивидуальные световые сцены по команде голосом. Однако такая возможность, как Ambient Sensing, кажется более практичной и потенциально более полезной. Я буду следить за новостями и как только узнаю больше, обязательно поделюсь информацией.

Источник: TechRadar