Google отказывается выполнять обязательства ЕС по проверке фактов в Search и YouTube

Google уведомила Европейский Союз о том, что не будет включать работу организаций по проверке фактов в свои сервисы «Поиск» и «YouTube» в преддверии расширения законов о дезинформации. Ранее Google подписала набор добровольных обязательств, которые ЕС ввел в 2022 году для уменьшения влияния онлайн-дезинформации. Эти обязательства в настоящее время находятся в процессе преобразования в закон в рамках Акта о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

В письме, направленном комиссару по вопросам контента и технологий Европейской комиссии Ренате Николай, президент по глобальным связям Google Кент Уокер заявил, что компания не будет принимать обязательства по проверке фактов, поскольку это «просто нецелесообразно или неэффективно для наших сервисов». Также, как утверждает Уокер, Google намерена «отказаться от всех обязательств по проверке фактов в Кодексе», прежде чем правила станут законом в Кодексе поведения DSA.

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В настоящее время Кодекс практики ЕС по борьбе с дезинформацией предусматривает, что подписанты должны сотрудничать с фактчекерами во всех странах ЕС, делать их работу доступной для пользователей на всех языках ЕС и сокращать финансовые стимулы для распространения дезинформации на своих платформах. Кодекс также обязывает компании упрощать пользователям распознавание, понимание и пометку дезинформации, сопровождая это маркировкой предвыборной рекламы и анализом фейковых аккаунтов, ботов и вредоносных дипфейков, распространяющих дезинформацию.

На данный момент фактчекинг не включен в практики модерации контента Google. Компания выразила несогласие с некоторыми требованиями кодекса в своем соглашении, заявив, что «Поиск и YouTube будут стремиться заключать соглашения с организациями по проверке фактов в рамках этой меры, но у сервисов не будет полного контроля над этим процессом».

Пока не ясно, все ли требования кодекса будут преобразованы в официальные правила согласно DSA. Законодатели ЕС продолжают обсуждения с подписантами относительно обязательств, которые те согласятся выполнить. Комиссия еще не объявила, когда кодекс официально станет законом, ранее заявив в ноябре, что это ожидается не раньше января 2025 года.

Источник: TheVerge